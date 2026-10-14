معادله عجیب در فوتسال زنان؛ از ورودی ۳۴۰ میلیونی تا جوایز ۱۰ میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتسال زنان ایران از ۳۰ مهر آغاز می‌شود. رقابت‌هایی که فصل جدید آن با حضور ۱۵ تیم در دو گروه برگزار خواهد شد اما پیش از شروع مسابقات حاشیه‌های مربوط به قرعه‌کشی و مراسم تجلیل از برترین‌های فصل گذشته توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده تیم‌های شرکت‌کننده در دو گروه قرار گرفته‌اند. در گروه نخست، گلبرگ تاکستان، پالایش نفت اصفهان، استقلال تهران، ملی حفاری اهواز، پیشتازان خرم‌آباد و صنعت مس رفسنجان حضور دارند. گروه دوم شامل سپاهان اصفهان، ایران‌زمین ملارد، پالایش نفت آبادان، تکنیک برتر بابلسر، پلی وایتال دلیجان، فولاد هرمزگان و پارسه کرمان است.

با توجه به حضور ۱۵ تیم در هر هفته یک تیم از گروه نخست استراحت خواهد داشت. مسابقات در مرحله گروهی برگزار می‌شود که از هر گروه ۳ تیم به مرحله بعد صعود می‌کند که ۶ تیم حاضر در این مرحله به صورت دوره‌ای با هم دیدار خواهند کرد.

قرعه‌کشی پس از سه بار تعویق برگزار شد

هر چند که لیگ برتر فوتسال زنان آغاز هنوز نشده و کیفیت رقابت‌های فصل جدید با حضور ۱۵ تیم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد ولی حاشیه‌ها از همان پیش از شروع مسابقات خودنمایی می‌کند. از تعویق‌های پیاپی مراسم قرعه‌کشی گرفته تا انتقادها از نحوه برگزاری مراسم و جوایز برترین‌های فصل گذشته همه‌چیز نشان می‌دهد که حاشیه‌ها زودتر از سوت آغاز لیگ به میدان آمده‌اند.

مراسم قرعه‌کشی که قرار بود در هفته پایانی شهریور برگزار شود، ابتدا به ۸ مهر و سپس به ۱۲ مهر موکول شد و در نهایت روز ۱۸ مهر به انجام رسید. برگزاری رسمی‌تر مراسم، هماهنگی حضور بازیکنان و چهره‌های فوتسال زنان که در اردوهای تیم ملی حضور داشتند و مشخص شدن وضعیت نهایی تیم‌های متقاضی، از جمله دلایل اعلام‌شده برای این تأخیرها بود. با این حال، این جابه‌جایی‌های متوالی در شرایطی رخ داد که بسیاری از باشگاه‌ها از مدت‌ها قبل تمرینات و جذب بازیکن را آغاز کرده و هزینه‌های آماده‌سازی خود را متحمل شده بودند؛ اما همچنان در انتظار مشخص شدن برنامه قطعی مسابقات بودند.

جوایز و حاشیه‌ای فراتر از یک مراسم

مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر فوتسال زنان ۱۸ مهر برگزار شد. مراسمی که قرار بود علاوه بر مشخص شدن گروه‌بندی تیم‌ها فرصتی برای تجلیل از برترین‌های فصل گذشته نیز باشد اما نحوه تقدیر از بازیکنان و مربیان به یکی از حاشیه‌های اصلی آن تبدیل شد. پرداخت تنها ۱۰ میلیون تومان به‌عنوان جایزه برترین بازیکن فصل پرسش جدی درباره ارزش‌گذاری فدراسیون بر عملکرد و زحمات چهره‌های این رشته ایجاد کرد؛ آن هم در شرایطی که حتی تندیس مربی برتر نیز به او اهدا نشد. پرسش اینجاست که وقتی قرار است از برترین‌های یک فصل رقابتی تقدیر شود آیا چنین جوایزی می‌تواند بازتابی از جایگاه و تلاش آن‌ها باشد؟ این انتقادها زمانی جدی‌تر می‌شود که باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر فوتسال زنان باید ۳۴۰ میلیون تومان ورودی پرداخت کنند و در کنار آن هزینه‌های سنگین قرارداد بازیکنان، کادر فنی، تمرینات و آماده‌سازی تیم‌ها را نیز متحمل شوند.

فاصله میان هزینه‌ها و حمایت از باشگاه‌ها

انتظار می‌رود فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در قبال هزینه‌هایی که از باشگاه‌ها دریافت می‌کند مسئولیت بیشتری در قبال کیفیت برگزاری مسابقات، حمایت از تیم‌ها و تجلیل شایسته از بازیکنان و مربیان برتر داشته باشد. نمی‌توان از باشگاه‌ها انتظار پرداخت صدها میلیون تومان هزینه ورودی و تأمین مخارج سنگین یک فصل را داشت اما در مقابل برای تقدیر از برترین‌های همان رقابت‌ها جوایزی در نظر گرفت که با زحمات و عملکرد آن‌ها تناسبی ندارد. چنین رویکردی این پرسش را مطرح می‌کند که سهم فوتسال زنان از حمایت‌های فدراسیون فوتبال دقیقاً چقدر است؟