آموزش امدادی ۱۹۶ هزار نفر در فارس

طیب طاهرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد آموزشی جمعیت هلال‌احمر فارس در ۶ ماه نخست سال جاری اظهار کرد: آموزش و ارتقای مهارت‌های امدادی از محورهای مهم فعالیت هلال‌احمر برای افزایش آمادگی مردم و نیروهای امدادی در زمان وقوع حوادث است.

وی افزود: در بخش آموزش‌های همگانی، ۲ هزار و ۵۵۹ دوره برگزار شد که ۱۸۷ هزار و ۲۹۴ نفر در این دوره‌ها شرکت کردند.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر فارس، امداد و کمک‌های اولیه، آمادگی در برابر مخاطرات، مهارت‌های داوطلبی، مهارت‌های مورد نیاز در شرایط اضطراری و نهضت ملی امداد و نجات را از محورهای این دوره‌ها عنوان کرد.

طاهرزاده ادامه داد: در بخش آموزش‌های تخصصی نیز ۲۲۶ دوره برگزار شد و ۵ هزار و ۸۱ نفر در این دوره‌ها آموزش دیدند.

وی همچنین از برگزاری ۱۸ عنوان دوره آموزش ضمن‌خدمت خبر داد و گفت: ۳ هزار و ۸۵۲ نفر نیز در این دوره‌ها شرکت کردند.

آموزش؛ حلقه اتصال آمادگی و پاسخ به حوادث

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر فارس با تأکید بر نقش آموزش در افزایش آمادگی جامعه در برابر حوادث گفت: آموزش‌ها باید علاوه بر پوشش گسترده، به صورت کاربردی و مهارت‌محور ارائه شود تا افراد بتوانند در شرایط اضطراری از آموخته‌های خود استفاده کنند.

وی اضافه کرد: تقویت آموزش‌های همگانی در کنار توسعه آموزش‌های تخصصی و ضمن‌خدمت، از عوامل مؤثر در افزایش تاب‌آوری اجتماعی و ارتقای توان پاسخگویی در حوادث است.

معاون هلال احمر فارس تصریح کرد: در مجموع ۲ هزار و ۸۰۳ دوره و عنوان آموزشی در جمعیت هلال‌احمر فارس طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ برگزار شده و ۱۹۶ هزار و ۲۲۷ نفر از این آموزش‌ها بهره‌مند شده‌اند.