فرودگاه جهرم آماده افتتاح؛ اولین پرواز در انتظار مجوز وزارت راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین کشاورز با تشریح آخرین وضعیت فرودگاه جهرم گفت: بخش عمده اقدامات زیرساختی و عملیاتی این فرودگاه تکمیل شده و فرودگاه جهرم از نظر زیرساختهای مورد نیاز برای انجام پرواز، آماده بهرهبرداری است.
مدیرکل فرودگاههای استان فارس افزود: در قالب یک پکیج جامع، عملیات بهسازی سطوح پروازی فرودگاه جهرم انجام شده و زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری ایمن و استاندارد از این فرودگاه فراهم شده است.
وی ادامه داد: احداث و آمادهسازی پارکینگ هواپیما، اجرای روشنایی باند، نصب چراغهای کناری و پیرامونی، تکمیل مدارهای برق، احداث و تجهیز پست برق فرودگاه و همچنین اجرای اقدامات مرتبط با مارکینگ و لایتینگ از جمله مهمترین بخشهای این پروژه بوده است.
کشاورز با اشاره به تکمیل سایت فرودگاه جهرم گفت: سایت فرودگاه نیز آماده شده و فلایتچک تجهیزات و سامانههای مرتبط با پرواز با موفقیت انجام و مورد تأیید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مراحل فنی و عملیاتی پروژه به پایان رسیده است، تصریح کرد: در حال حاضر منتظر تصمیم و صدور مجوز وزارت راه و شهرسازی برای افتتاح فرودگاه هستیم و پس از صدور مجوز، امکان برنامهریزی برای آغاز فعالیتهای پروازی فراهم خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای فارس با اشاره به اهمیت راهاندازی فرودگاه جهرم برای منطقه گفت: بهرهبرداری از این فرودگاه میتواند ارزش افزوده قابل توجهی برای شهرستان جهرم و مناطق پیرامونی ایجاد کند و با تسهیل دسترسی مردم و مسئولان به نقاط مختلف کشور، زمان سفر را کاهش و ارتباطات منطقهای را تقویت کند.
کشاورز همچنین نقش فرودگاه جهرم را در شرایط بحرانی مهم دانست و افزود: وجود زیرساخت هوایی در منطقه، علاوه بر تسهیل جابهجایی مسافران و مسئولان در شرایط عادی، در زمان وقوع بحرانها و حوادث نیز میتواند به عنوان ظرفیتی مهم برای امدادرسانی، انتقال نیرو و تجهیزات و پشتیبانی عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: با تکمیل زیرساختهای فنی و انجام موفقیتآمیز فلایتچک، فرودگاه جهرم یک گام مهم تا بهرهبرداری نهایی فاصله دارد و امیدواریم با صدور مجوزهای لازم، شاهد افتتاح و آغاز فعالیت این فرودگاه باشیم.
نظر شما