به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی عصر دوشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان فارس ضمن تاکید بر تقویت همکاری و تعامل میان مدیریت شهری و پلیس گفت: شهرداری و پلیس بیش از بسیاری از دستگاه‌ها با زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم دارند و همکاری این دو مجموعه نقش مهمی در ارتقای نظم، آرامش و کیفیت زندگی شهروندان دارد.

وی افزود: شهرداری شیراز خود را ملزم به حمایت از برنامه‌های پلیس می‌داند و در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مشترک شهری، آماده تقویت همکاری با مجموعه انتظامی استان است.

شهردار شیراز با اشاره به اهمیت مدیریت ترافیک و تأمین امنیت محله‌محور ادامه داد: مدیریت شهری آماده است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، گام‌های مؤثرتری در زمینه هوشمندسازی ترافیک و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز پلیس بردارد.

اسدی تأکید کرد: آرامش روانی شهروندان نیازمند همکاری نزدیک و مستمر دستگاه‌های مسئول است و شهرداری و پلیس می‌توانند با هم‌افزایی ظرفیت‌های خود، خدمات مؤثرتری به مردم ارائه دهند.

در ادامه این دیدار، سردار عزیزاله ملکی، فرمانده انتظامی استان فارس، با قدردانی از حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، تعامل میان پلیس و مدیریت شهری را زمینه‌ساز اجرای بهتر مأموریت‌های انتظامی دانست.

وی گفت: تأمین امنیت پایدار و حفظ نظم عمومی بدون پشتیبانی مجموعه‌های مختلف، از جمله شهرداری، امکان‌پذیر نیست و حمایت‌های شهرداری شیراز در حوزه‌های زیرساختی، فرهنگی و اجرایی به اجرای مأموریت‌های پلیس کمک کرده است.

سردار ملکی با اشاره به هفته انتظامی افزود: این هفته فرصتی برای تأکید دوباره بر پیوند پلیس با جامعه و دستگاه‌های خدمت‌رسان به مردم است.

فرمانده انتظامی استان فارس خاطرنشان کرد: پلیس در شیراز خود را در کنار مدیریت شهری می‌داند و تداوم همکاری میان دو مجموعه می‌تواند به افزایش رضایت شهروندان و گردشگران در سومین حرم اهل‌بیت(ع) کمک کند.