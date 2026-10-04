محمد دادخواه، رئیس اتاق اصناف استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری چهاردهمین جلسه تنظیم بازار استان اظهار کرد: بخش عمده مصوبات این جلسه به موضوع تنظیم بازار، تأمین و توزیع کالا اختصاص داشت و تأکید شد که کالا باید در زمان مناسب تأمین شود تا امکان توزیع مطلوب و به‌موقع آن در بازار وجود داشته باشد.

وی یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه تنظیم بازار را ایجاد بازارچه‌ها و غرفه‌های عرضه کالا عنوان کرد و گفت: شهرداری قرار است در این زمینه اقداماتی انجام دهد، اما تأکید اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی این است که از ظرفیت کسبه موجود در استان نیز استفاده شود.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که تعدادی از کاسب‌های امین و معتمد از صنوف مختلف مرتبط با کالاهای اساسی شناسایی و به استان معرفی شوند و کالاهای اساسی از طریق این واحدهای صنفی نیز در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس اتاق اصناف البرز با تأکید بر اینکه نگاه به تنظیم بازار باید با محوریت اصناف باشد، ادامه داد: استان البرز حدود ۱۲۰ هزار واحد صنفی دارد که نزدیک به ۸۵ هزار واحد آن در شهرستان کرج فعالیت می‌کنند و این ظرفیت بزرگی برای ساماندهی بازار و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم محسوب می‌شود.

بازارچه‌ها نباید به کسبه آسیب بزنند

دادخواه با اشاره به برنامه‌های مربوط به ایجاد بازارچه‌های عرضه کالا بیان کرد: اتاق اصناف با اصل ایجاد بازارچه‌ها مخالفتی ندارد، اما تأکید ما این است که این بازارچه‌ها به شکلی ایجاد شوند که هم‌تراز واحدهای صنفی باشند و آسیبی به کسب‌وکار واحدهای صنفی موجود وارد نکنند.

وی گفت: وقتی در استان حدود ۱۲۰ هزار واحد صنفی فعالیت می‌کنند، طبیعی است که در اجرای طرح‌های تنظیم بازار باید شرایط و منافع این واحدها نیز مورد توجه قرار گیرد.

نان بی‌کیفیت در البرز زیر ذره‌بین اصناف

رئیس اتاق اصناف البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظارت بر کیفیت نان در استان اظهار کرد: آرد به دلیل برخورداری از یارانه دولتی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و نباید اجازه داد این منابع به دلیل تولید نان بی‌کیفیت یا رعایت نکردن اصول پخت هدر برود.

دادخواه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نانوایی‌های کرج و استان نان باکیفیتی تولید می‌کنند، افزود: متأسفانه بخشی از نانوایی‌ها نیز با وجود تذکرات متعدد همچنان کیفیت مطلوب را رعایت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: آردی که بخش قابل توجهی از هزینه آن با یارانه دولت تأمین می‌شود، نباید به دلیل رعایت نکردن اصول پخت یا بی‌توجهی به کیفیت هدر برود؛ چراکه این یارانه از منابع مردم پرداخت می‌شود و انتظار می‌رود نانوایی‌ها در مصرف آرد و تولید نان دقت لازم را داشته باشند.

دادخواه تأکید کرد: هر گزارشی که درباره تولید نان بی‌کیفیت در یک واحد نانوایی به اتاق اصناف برسد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت استمرار تخلف و بی‌توجهی به تذکرات، با واحد متخلف برخورد خواهد شد و حتی در مواردی موضوع ابطال جواز کسب نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

وزن چانه یکی از معیارهای ارزیابی نان

رئیس اتاق اصناف البرز درباره معیارهای ارزیابی کیفیت نان نیز گفت: برای انواع نان، وزن مشخصی برای چانه تعریف شده و این وزن بر مبنای استانداردهای تعیین‌شده است.

دادخواه افزود: برای نمونه، وزن چانه نان بربری حدود ۵۰۰ گرم و نان سنگک حدود ۵۵۰ گرم تعریف شده است و رعایت این استانداردها در کیفیت محصول نهایی تأثیر دارد.

وی با اشاره به نقش مردم در ارزیابی کیفیت نان بیان کرد: مردم بهترین مصرف‌کنندگان و در عین حال بهترین گزارش‌دهندگان کیفیت نان هستند و رضایت شهروندان از کیفیت نان یک واحد نانوایی می‌تواند نشان‌دهنده عملکرد مطلوب آن واحد باشد.

دادخواه با اشاره به استمرار بازرسی‌ها از واحدهای نانوایی گفت: بازرسان به‌صورت مستمر نانوایی‌ها را از نظر کیفیت نان، وزن چانه و قیمت مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: اگر قیمت، کیفیت و وزن نان مطابق ضوابط باشد، دلیلی برای برخورد با واحد صنفی وجود ندارد و هدف اصلی نظارت، برخورد صرف با نانوایان نیست، بلکه باید نان با کیفیت مناسب و قیمت قانونی به دست مردم برسد.

رئیس اتاق اصناف استان البرز افزود: در کنار تأمین نان باکیفیت برای مردم، باید مراقب باشیم منابعی که برای تأمین آرد یارانه‌ای اختصاص پیدا می‌کند نیز هدر نرود.

دادخواه در پایان گفت: تعدادی از نانوایی‌هایی که با وجود دریافت تذکرات متعدد همچنان کیفیت مطلوبی ندارند، در دستور کار نظارتی اتاق اصناف قرار گرفته‌اند و با آنها مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.