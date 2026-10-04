  1. استانها
  2. قزوین
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

تشکیل ۶۴ پرونده تخلف در پی ۷۳۴ بازرسی از بازار قزوین

تشکیل ۶۴ پرونده تخلف در پی ۷۳۴ بازرسی از بازار قزوین

قزوین- مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: طی هفته گذشته ۷۳۴ بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی، انبارها و سردخانه‌های استان انجام و ۶۴ پرونده تخلف تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار، طی هفته گذشته بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی، انبارها و سردخانه‌های استان به‌صورت مستمر انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها ۶۴ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که ۱۷ پرونده مربوط به نانوایی‌ها و ۴۷ پرونده مربوط به سایر واحدهای صنفی بوده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: بازرسی‌ها به‌صورت روزانه و در قالب گشت‌های مشترک با همکاری جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

اسفندیاری با اشاره به تخلفات شناسایی‌شده گفت: عدم درج قیمت، کم‌فروشی، گران‌فروشی، رعایت نکردن ضوابط بهداشتی، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه از جمله تخلفات مشاهده‌شده در جریان این بازرسی‌ها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با واحدهای متخلف مطابق مقررات برخورد قانونی شده و روند بازرسی و نظارت بر بازار استان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6967727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها