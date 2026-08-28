به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری عصر جمعه در آیین آغاز عملیات اجرایی فاز دوم نیروگاه خورشیدی فیروزآباد، گفت: امروز در استان فارس و همچنین کهگیلویه و بویراحمد شاهد اجرای طرح‌هایی هستیم که با اتکا به توان و سرمایه بخش خصوصی در حال احداث یا بهره‌برداری است و این موضوع ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری در کشور را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی آسیب جدی به بخش تولید وارد کرده است، افزود: توسعه انرژی‌های سبز و تجدیدپذیر یکی از مسیرهایی است که می‌تواند به حل این چالش کمک کند و حضور بخش خصوصی در این عرصه اقدامی ارزشمند است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دولت از حضور سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی حمایت می‌کند و امیدواریم با تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی، زمینه اجرای طرح‌های بیشتری در این حوزه فراهم شود.

میدری با اشاره به شرایط کشور و تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت گفت: همان‌گونه که در عرصه‌های مختلف شاهد ایستادگی مردم و نظام بوده‌ایم، تلاش‌هایی که با هدف ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه انجام می‌شود نیز به نتیجه نخواهد رسید.

وی ادامه داد: دولت در کنار مردم و فعالان اقتصادی وظایف خود را دنبال می‌کند و در فیروزآباد نیز مسائل و ظرفیت‌های مختلف شهرستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا برای رفع مشکلات و تقویت روند توسعه منطقه اقدامات لازم انجام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اختصاص حدود یک همت منابع برای حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های محمدمهدی فروردین، نماینده مردم فیروزآباد، و همکاری شبکه بانکی، حدود هزار و ۲۱۲ واحد از این منابع بهره‌مند خواهند شد.

میدری تصریح کرد: بخشی از این اعتبار برای تأمین سیمان و بخشی دیگر برای توسعه واحدهای تولیدی اختصاص می‌یابد و هدف اصلی این اقدامات، نشان دادن عزم دولت برای حمایت از بخش خصوصی و فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.