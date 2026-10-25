صدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۱.۵ مگاوات در جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد قناعتیان از صدور مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۱۱.۵ مگاوات در بخش کردیان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت، مجوز تغییر کاربری ۱۳۱ هزار مترمربع از اراضی زراعی و باغی برای احداث نیروگاه خورشیدی صادر شده است.

قناعتیان افزود: همچنین با هدف توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی پاک، ۳۰ هزار و ۱۰۳.۹۹ مترمربع از اراضی ملی در مناطق مرکزی و کردیان جهرم برای اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۲ مگاوات واگذار شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با تأکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند در تأمین انرژی پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.