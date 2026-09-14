به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجتحقیقی با اشاره به بررسی طرحهای نیروگاه خورشیدی در کمیسیون ماده ۲۱ استان فارس گفت: ۱۷ طرح نیروگاه خورشیدی در این کمیسیون بررسی شده که مجموع اراضی مورد نیاز آنها بالغ بر ۹۷ هکتار است.
وی افزود: این طرحها در شهرستانهای اوز، شیراز، آباده، خرمبید، خفر، نیریز، لامرد، اقلید، لارستان، فیروزآباد و کوار برنامهریزی شدهاند.
تسهیل سرمایهگذاری در انرژیهای پاک
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه بررسی این طرحها در کمیسیون ماده ۲۱ با هدف تسهیل فرآیندهای قانونی انجام میشود، گفت: فراهم کردن زیرساختهای لازم برای بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک از اهداف این روند است.
بهجتحقیقی ادامه داد: توسعه نیروگاههای خورشیدی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق و کمک به تأمین انرژی پایدار، میتواند زمینه جذب سرمایهگذاریهای کلان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در مناطق مختلف استان را فراهم کند.
استفاده از ظرفیت اراضی ملی
وی با اشاره به ظرفیتهای جغرافیایی فارس برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بیان کرد: استفاده از اراضی ملی برای اجرای این پروژهها، گامی در مسیر توسعه زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای استان محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس خاطرنشان کرد: این سازمان با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، روند بررسی و واگذاری اراضی مورد نیاز طرحهای نیروگاه خورشیدی را با رویکرد حمایتی دنبال میکند تا زمینه برای تسریع در اجرای پروژههای انرژی پاک فراهم شود.
به گفته بهجتحقیقی، این اقدامات در راستای سیاستهای دولت برای توسعه انرژیهای پاک و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی انجام میشود.
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