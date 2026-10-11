به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید رستمی با تشریح عملکرد شش‌ماهه طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی از اول فروردین تا اول مهرماه ۱۴۰۵ گفت: این طرح به‌صورت هم‌زمان در ۲۷ شهرستان تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان فارس اجرا می‌شود و اقدامات انجام‌شده در این مدت، نقش مؤثری در مدیریت مصرف، کاهش تلفات و پایداری شبکه برق داشته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مقابله با مصارف غیرمجاز برق افزود: طی شش‌ماهه نخست سال جاری، چهار هزار و ۳۰۰ انشعاب غیرمجاز برق شناسایی و جمع‌آوری شد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با بیان اینکه انشعابات غیرمجاز به شبکه برق آسیب وارد می‌کنند، گفت: مقابله با این انشعابات و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز به‌طور جدی در دستور کار تیم‌های عملیاتی شرکت قرار دارد.

تعویض بیش از ۶۲۰۰ کنتور معیوب

رستمی اصلاح و تعویض تجهیزات اندازه‌گیری معیوب را از دیگر محورهای اجرای طرح مهتاب برشمرد و بیان کرد: در این مدت، ۶ هزار و ۲۶۳ کنتور معیوب تعویض و دستکاری سه هزار و ۳۰ کنتور شناسایی شد.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰ هزار کنتور جدید در استان نصب شده است که این اقدامات با هدف ثبت دقیق میزان مصرف برق، بهبود مدیریت مصرف و کاهش تلفات انرژی انجام شده‌اند.

مقابله با مصارف غیرمجاز و توسعه تجهیزات اندازه‌گیری

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در چارچوب طرح مهتاب اظهار کرد: شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، رفع دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و توسعه کنتورهای هوشمند از جمله برنامه‌های اجرایی این طرح برای مدیریت بار شبکه و تأمین پایدار انرژی است.

رستمی همچنین از نصب یک‌هزار و ۲۰۰ شمارشگر و ۵۵۰ مورد مربوط به مشترکان غیردائم در دوره مورد بررسی خبر داد.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح مهتاب گفت: این طرح به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت و امید است با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب طرح ملی مهتاب، گام‌های مؤثری در کاهش بار شبکه، مقابله با مصارف غیرمجاز و صیانت از حقوق عمومی برداشته شود.