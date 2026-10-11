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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

بازگشت ۱۳۰ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی به شبکه برق فارس

بازگشت ۱۳۰ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی به شبکه برق فارس

شیراز-معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از بازگشت ۱۳۰ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید رستمی با تشریح عملکرد شش‌ماهه طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی از اول فروردین تا اول مهرماه ۱۴۰۵ گفت: این طرح به‌صورت هم‌زمان در ۲۷ شهرستان تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان فارس اجرا می‌شود و اقدامات انجام‌شده در این مدت، نقش مؤثری در مدیریت مصرف، کاهش تلفات و پایداری شبکه برق داشته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مقابله با مصارف غیرمجاز برق افزود: طی شش‌ماهه نخست سال جاری، چهار هزار و ۳۰۰ انشعاب غیرمجاز برق شناسایی و جمع‌آوری شد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با بیان اینکه انشعابات غیرمجاز به شبکه برق آسیب وارد می‌کنند، گفت: مقابله با این انشعابات و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز به‌طور جدی در دستور کار تیم‌های عملیاتی شرکت قرار دارد.

تعویض بیش از ۶۲۰۰ کنتور معیوب

رستمی اصلاح و تعویض تجهیزات اندازه‌گیری معیوب را از دیگر محورهای اجرای طرح مهتاب برشمرد و بیان کرد: در این مدت، ۶ هزار و ۲۶۳ کنتور معیوب تعویض و دستکاری سه هزار و ۳۰ کنتور شناسایی شد.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰ هزار کنتور جدید در استان نصب شده است که این اقدامات با هدف ثبت دقیق میزان مصرف برق، بهبود مدیریت مصرف و کاهش تلفات انرژی انجام شده‌اند.

مقابله با مصارف غیرمجاز و توسعه تجهیزات اندازه‌گیری

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در چارچوب طرح مهتاب اظهار کرد: شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، رفع دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و توسعه کنتورهای هوشمند از جمله برنامه‌های اجرایی این طرح برای مدیریت بار شبکه و تأمین پایدار انرژی است.

رستمی همچنین از نصب یک‌هزار و ۲۰۰ شمارشگر و ۵۵۰ مورد مربوط به مشترکان غیردائم در دوره مورد بررسی خبر داد.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح مهتاب گفت: این طرح به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت و امید است با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب طرح ملی مهتاب، گام‌های مؤثری در کاهش بار شبکه، مقابله با مصارف غیرمجاز و صیانت از حقوق عمومی برداشته شود.

کد مطلب 6974877

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