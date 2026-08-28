به گزارش خبرگزاری مهر، نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی فسا با ظرفیت تولید سالانه ۵.۹ میلیون کیلوواتساعت برق به بهرهبرداری رسید؛ طرحی که علاوه بر تأمین برق حدود ۲ هزار خانوار، سالانه ۱.۱۷ میلیون مترمکعب از مصرف گاز طبیعی میکاهد.
توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در فارس در کنار افزایش ظرفیت تولید برق، میتواند بخشی از هزینههای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی و فشار بر منابع انرژی را کاهش دهد؛ موضوعی که در بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی شهرستان فسا مورد توجه قرار گرفته است.
این نیروگاه با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان استانی وارد مدار تولید شد و پیشبینی میشود سالانه حدود ۵.۹ میلیون کیلوواتساعت برق پاک تولید کند.
ظرفیت تولید این مجموعه امکان تأمین برق مورد نیاز حدود ۲ هزار خانوار را فراهم میکند و در عین حال با جایگزینی انرژی خورشیدی به جای بخشی از سوختهای فسیلی، سالانه حدود یک میلیون و ۱۷۰ هزار مترمکعب در مصرف گاز طبیعی صرفهجویی خواهد شد.
بر اساس برآوردهای انجام شده، میزان صرفهجویی گاز این نیروگاه معادل مصرف سالانه حدود هزار خانوار برای گرمایش و پختوپز است؛ ظرفیتی که از منظر مدیریت منابع انرژی، اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد.
از سوی دیگر، فعالیت نیروگاه خورشیدی فسا سالانه حدود ۷ هزار مترمکعب صرفهجویی در مصرف آب به همراه خواهد داشت؛ میزان صرفهجویی که معادل مصرف سالانه حدود ۳۰ خانوار برآورد شده است.
کاهش هزینههای زیستمحیطی تولید برق نیز از دیگر آثار این طرح است. نیروگاه فسا با تولید برق پاک از انتشار حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تن دیاکسیدکربن در سال جلوگیری میکند؛ اثری که از نظر میزان کاهش آلایندگی، معادل خروج حدود یکهزار و ۶۰۰ خودروی سواری از چرخه تردد سالانه عنوان شده است.
همچنین برآورد شده است ظرفیت جذب کربن این نیروگاه در یک دوره ۱۰ ساله، معادل کاشت حدود ۵۵ هزار اصله درخت ۱۰ ساله باشد.
کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، صرفهجویی در مصرف گاز و آب، افزایش ظرفیت تولید برق و کمک به تأمین پایدار انرژی، مهمترین آثار اقتصادی و زیستمحیطی این پروژه عنوان شده است؛ ظرفیتی که میتواند در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش فشار بر منابع انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
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