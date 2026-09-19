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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

تحویل ۷۰ سامانه خورشیدی قابل حمل به عشایر خنج

تحویل ۷۰ سامانه خورشیدی قابل حمل به عشایر خنج

خنج- ۷۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابل حمل با هدف تأمین برق مورد نیاز عشایر و توسعه استفاده از انرژی‌های پاک، در شهرستان خنج استان فارس به عشایر این منطقه تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تحویل ۷۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابل حمل صبح شنبه با حضور معاون فرماندار شهرستان خنج، مدیر امور عشایر خنج و جمعی از عشایر این شهرستان برگزار شد.

حسن نعیمی مدیر توزیع نیروی برق شهرستان خنج در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق عشایری اظهار کرد: استفاده از سامانه‌های خورشیدی علاوه بر تأمین برق مورد نیاز برای روشنایی چادرهای عشایر، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی و رفاه این قشر داشته باشد.

افزود: هزینه هر سامانه خورشیدی ۴۵ میلیون تومان است که ۱۰ درصد آن به عنوان سهم خودیاری توسط عشایر متقاضی پرداخت می‌شود و ۹۰ درصد باقی‌مانده نیز در قالب اجرای این طرح توسط شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تأمین خواهد شد.

وی با بیان اینکه سامانه‌های خورشیدی از جمله مولدهای انرژی پاک و تجدیدپذیر هستند، گفت: این سامانه‌های قابل حمل علاوه بر تأمین نور و روشنایی مورد نیاز عشایر، امکان شارژ تلفن همراه و استفاده از سایر وسایل و تجهیزات الکترونیکی را نیز در دورترین مناطق برای آنان فراهم می‌کنند.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان خنج، وزن کم، قابلیت حمل آسان و نصب سریع را از مهم‌ترین مزایای این سامانه‌ها دانست و تصریح کرد: این ویژگی‌ها سبب می‌شود عشایر بدون نیاز به حضور متخصص، به‌سادگی سامانه را نصب و مورد استفاده قرار دهند.

نعیمی ابراز امیدواری کرد با تداوم اجرای طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر عشایر شهرستان خنج از انرژی پاک، خدمات نوین و زیرساخت‌های پایدار فراهم شود.

کد مطلب 6951467

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