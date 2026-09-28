به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارع از افزایش استقبال مردم و سرمایهگذاران از احداث نیروگاههای خورشیدی پشتبامی در استان خبر داد و با اشاره به رشد بیش از ۸۰ درصدی احداث نیروگاههای خورشیدی در فارس طی ۲ سال اخیر گفت: از سال ۱۴۰۳ تاکنون یکهزار و ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی پشتبامی در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت توزیع نیروی برق فارس نصب و راهاندازی شده است.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس افزود: برای تسهیل فرآیند احداث نیروگاههای خورشیدی، پلتفرمهایی طراحی شده و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه «مهرسان» درخواست خود را ثبت کنند.
زارع خفری ادامه داد: سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) برای متقاضیان احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی تا سقف ۴ میلیارد ریال تسهیلات کمبهره در نظر گرفته است.
وی گفت: این تسهیلات با نرخ سود ۱۴ درصد و دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه به متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود.
فارس ۳۵۰۰ نیروگاه خورشیدی پشتبامی دارد
این مقام مسئول با اشاره به مزایای اقتصادی نیروگاههای خورشیدی بیان کرد: درآمد حاصل از این نیروگاهها قابل مقایسه با بسیاری از فعالیتهای اقتصادی نیست، چراکه برای تولید برق به مواد اولیه نیاز ندارند و منبع اصلی آنها نور خورشید است.
وی افزود: احداث این نیروگاهها نیازمند تخصص خاصی نیست و تجهیزات مورد استفاده نیز دارای ضمانت هستند و در صورت بروز مشکل، امکان تعمیر یا جایگزینی آنها وجود دارد.
زارع خفری با اشاره به آمار اجرای این طرح در فارس گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۳۵۰۰ نیروگاه خورشیدی پشتبامی با ظرفیت مجموع ۲۲ مگاوات در استان احداث شده است.
وی اضافه کرد: تاکنون ۵۲۳۵ قرارداد خرید تضمینی برق برای نیروگاههای خورشیدی در استان فارس منعقد شده است.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس نصب نیروگاههای خورشیدی را گامی مؤثر برای کاهش ناترازی انرژی دانست و گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی علاوه بر تولید برق پاک و ایجاد درآمد برای سرمایهگذاران، زمینه استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر را فراهم میکند.
زارع خفری خاطرنشان کرد: توسعه این نیروگاهها میتواند سهم قابل توجهی در افزایش پایداری شبکه برق کشور و حرکت به سمت استفاده گستردهتر از انرژیهای پاک داشته باشد.
نظر شما