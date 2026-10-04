به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان ورزش خراسان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با کسب یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز، حضوری موفق‌تر از دوره گذشته این رقابت‌ها داشت.

کاروان اعزامی استان شامل ۱۷ ورزشکار، دو مربی و یک سرپرست بود که چهار ورزشکار خراسانی موفق به کسب مدال شدند: علی حاجی‌پور، عضو تیم ملی والیبال؛ مدال طلا پس از پیروزی ۳ بر یک ایران مقابل ژاپن در دیدار نهایی آیناز فرامرزی، عضو تیم ملی کبدی بانوان؛ مدال نقره رقابت‌ها پس از شکست نزدیک ۳۷ بر ۳۴ برابر هند در فینال 🥉 سیدمهدی جعفری، گارد رأس مشهدی تیم ملی بسکتبال؛ مدال برنز پس از برتری ۷۹ بر ۷۰ ایران مقابل چین ریحانه کریمی، وزنه‌بردار مشهدی دسته ۷۷ کیلوگرم؛ مدال برنز با ثبت مجموع ۲۴۳ کیلوگرم مدال ریحانه کریمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ چراکه او به نخستین بانوی وزنه‌بردار ایرانی تبدیل شد که در بازی‌های آسیایی به مدال دست می‌یابد. وی همچنین تنها ورزشکار خراسانی مدال‌آور در رشته‌های انفرادی این دوره بود.

سمانه افخم، مربی مشهدی تیم ملی کبدی بانوان، نیز در کسب مدال نقره این تیم نقش داشت و همراه با ملی‌پوشان به کشور بازگشت.

از دیگر اتفاقات مهم این دوره، حضور هنگامه هادیانی، ژیمناست مشهدی، بود که پس از حدود پنجاه سال به‌عنوان نخستین دختر ژیمناست ایرانی در بازی‌های آسیایی شرکت کرد. الیاس پرهیزگار نیز در رشته جودو تا آستانه کسب مدال برنز پیش رفت.

خراسان در بازی‌های آسیایی هانگژو با ۱۲ ورزشکار تنها یک مدال طلا کسب کرده بود؛ اما در ناگویا شمار مدال‌های ورزشکاران استان به چهار رسید.