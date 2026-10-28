لیگ کشوری بسکتبال بانوان در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سحر رضازاده، سرمربی تیم بسکتبال بانوان قهوه «باتسام» اظهار کرد: دور نخست لیگ بسکتبال بانوان در رده سنی جوانان به میزبانی مشهد از امروز ۶ آبان ماه در مجموعه ورزشی سجاد(خانه بسکتبال) آغاز شده و تا ۱۰ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

سرمربی تیم بسکتبال بانوان قهوه «باتسام» افزود: در این دوره از مسابقات، ۲۰ تیم شامل «آکادمی بسکتبال سحر» و «فرآور شریف سبز» از تهران، «چای رفاه لاهیجان»، «قهوه باتسام مشهد» و «داناک مشهد» حضور دارند که هر روز ۲ تیم در ساعت‌های ۱۰ و ۱۲ با هم به رقابت می‌پردازند.

وی بیان کرد: تیم بسکتبال بانوان در مرحله گروهی با تیم‌های آکادمی بسکتبال سحر، داناک مشهد، فرآور شریف سبز و چای رفاه لاهیجان هم‌گروه است.

رضازاده بیان کرد:‌ سحر رضازاده به عنوان مدیر فنی، آزاده برکت به عنوان مربی، نغمه نصیری به عنوان سرپرست از جمله کادر فنی تیم بسکتبال جوانان قهوه باتسام مشهد هستند.

سرمربی تیم بسکتبال بانوان قهوه «باتسام» افزود: بازیکنان تیم بسکتبال جوانان قهوه باتسام مشهد نیز شامل هانیه اکرمی، ریحانه وطن‌خواه، دایانا چمنی، عسل جانی‌درمیان، نادیا طهماسبی، یگانه فتح‌آبادی، اسرا حسینی، ستایش یارمحمدی، الناز خسروآبادی، آرمیتا فولادیان، همتا بیات، نادیا ذکاوت، آرشیدا صبحی و تینا شیخ‌زاده است.