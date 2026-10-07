به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست این مسابقات از صبح ۱۵ مهرماه در سالن مروج این شهرستان آغاز شده و تا ۱۷ مهرماه ادامه خواهد داشت.

در این مرحله هشت تیم از تربت‌حیدریه، نیشابور، قوچان، گلبهار، خواف، تایباد، کاشمر و سبزوار طی سه روز و در دو نوبت صبح و عصر برای کسب سهمیه صعود به مرحله بعد به رقابت می‌پردازند.

همزمان با برگزاری مسابقات تیم‌های شهرستانی در تربت‌حیدریه، رقابت تیم‌های مرکز استان نیز در مشهد برگزار می‌شود و در پایان مرحله نخست، چهار تیم برتر هر بخش راهی دور دوم خواهند شد تا هشت تیم برتر برای تعیین قهرمان خراسان رضوی به مصاف یکدیگر بروند.

براساس برنامه مسابقات، تیم نوجوانان تربت‌حیدریه امروز در دو دیدار به میدان می‌رود و ساعت ۱۱ مقابل تربت‌جام و ساعت ۱۷ برابر قوچان صف‌آرایی خواهد کرد.

این رقابت‌ها در سالن مروج مجموعه ورزشی پیشکوه تربت‌حیدریه برگزار می‌شود.