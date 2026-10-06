خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: مازندران در بازی‌های آسیایی ناگویا با ۱۷ مدال، چهار طلای انفرادی و درخشش ۱۰۰ درصدی بانوان، یکی از درخشان‌ترین کارنامه‌های خود در تاریخ بازی‌های آسیایی را ثبت کرد، کارنامه‌ای که حالا ورزش استان را با یک سؤال بزرگ روبه‌رو کرده است: بعد از این نسل طلایی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

کاروان ورزش استان این بار با کارنامه‌ای از ژاپن برگشت که در چند بخش، رکوردهای دوره قبل را جابه‌جا کرد و در بخش‌هایی نیز تصویری متفاوت از ظرفیت ورزش مازندران ارائه داد.

۲۶ ورزشکار مازندرانی راهی ناگویا شدند و در پایان، ۱۷ ورزشکار استان روی سکو ایستادند؛ چهار طلا، چهار نقره و ۹ برنز. این مدال‌ها در ۱۱ رشته ورزشی و توسط ورزشکارانی از ۹ شهرستان استان به دست آمد؛ آماری که نشان می‌دهد مازندران برای رسیدن به سکو دیگر فقط به چند رشته سنتی و چند چهره شناخته‌شده وابسته نیست.

با این حال، برای درک بهتر ارزش این کارنامه باید یک قدم به عقب برگشت و آن را کنار عملکرد مازندران در بازی‌های آسیایی هانگژو گذاشت.

از سه طلای هانگژو تا چهار طلای ناگویا

در هانگژو، ورزش مازندران سه طلای انفرادی به دست آورد. در ناگویا این عدد به چهار رسید. سید سهیل موسوی در ووشو، محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه، محمد نخودی و امیرحسین زارع در کشتی آزاد چهار طلایی بودند که نام مازندران را در جدول طلایی‌های ناگویا ثبت کردند.

به این ترتیب، نخستین رکورد مهم برای مازندران شکسته شد؛ رکوردی که نشان داد فاصله میان دو دوره بازی‌های آسیایی برای ورزش استان تنها یک دوره زمانی نبوده و در جدول مدال‌ها نیز اثر خود را گذاشته است.

اما ارزش این چهار طلا فقط در تعداد آنها نیست، طلای محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه همراه با ثبت رکورد بازی‌های آسیایی بود؛ اتفاقی که یکی از مهم‌ترین لحظات ورزش مازندران در ناگویا را رقم زد.

محمد نخودی نیز در کشتی آزاد با پیروزی در دیدار نهایی برابر حریف ژاپنی به مدال طلا رسید و امیرحسین زارع نیز پس از پشت سر گذاشتن رقبای آسیایی، در فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم حریف چینی خود را شکست داد و چهارمین طلای انفرادی مازندران را به نام خود ثبت کرد.

سید سهیل موسوی نیز در ووشو طلای دیگری برای استان به ارمغان آورد تا چهار طلای انفرادی، کارنامه مازندران را از هانگژو یک پله بالاتر ببرد.

ناگویا یکی از درخشان‌ترین دوره‌های ورزش مازندران بود

اسماعیل پهلوان، معاون امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد ورزشکاران استان در این دوره از بازی‌ها اظهار کرد: بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا در حالی به پایان رسید که ورزشکاران مازندرانی مانند چهار دوره قبل، سهم قابل توجهی در موفقیت کاروان جمهوری اسلامی ایران داشتند.

وی با اشاره به اعزام ۲۶ ورزشکار مازندرانی به این دوره از رقابت‌ها افزود: در پایان بازی‌ها ۱۷ ورزشکار استان موفق شدند روی سکو قرار بگیرند و مدال کسب کنند که این موضوع نشان‌دهنده عملکرد قابل توجه ورزش مازندران در این دوره است.

معاون امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به افزایش تعداد طلاهای انفرادی نسبت به هانگژو گفت: اوج این موفقیت را باید در کسب چهار مدال طلای انفرادی و شکستن رکورد دوره گذشته دانست. در هانگژو مازندران سه طلای انفرادی داشت و این بار این عدد به چهار رسید.

پهلوان ادامه داد: نکته مهم دیگر، تنوع مدالی مازندران است. ورزشکاران استان در ۱۱ رشته ورزشی موفق به کسب مدال شدند و این مدال‌ها در ۹ شهرستان توزیع شده است که خود نشان‌دهنده غنای ورزش استان است.

وی با اشاره به رشته‌های مدال‌آور استان گفت: کشتی، ووشو، دوومیدانی، تیراندازی، کوراش، بسکتبال، کبدی و والیبال بخشی از رشته‌هایی بودند که ورزشکاران مازندرانی در آنها نقش‌آفرینی کردند و این تنوع برای ما اهمیت زیادی دارد.

پهلوان البته معتقد است این کارنامه نباید باعث شود نقاط قابل بهبود ورزش استان نادیده گرفته شود و اگر در برخی مسابقات شانس و دقت بیشتری با ورزشکاران ما همراه بود، می‌توانستیم در رشته‌هایی مانند قایقرانی و کشتی نیز مدال‌های بیشتری کسب کنیم.

معاون امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران تأکید کرد: این نتایج نشان می‌دهد استعداد در مازندران وجود دارد، اما برای تبدیل استعداد به مدال در سطح آسیا و جهان باید روی زیرساخت‌ها، امکانات تمرینی و به‌خصوص مربیان بومی سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود.

مدال‌ها از مرز کشتی عبور کردند

یکی از تفاوت‌های قابل توجه ناگویا با تصویری که معمولاً از ورزش مازندران در ذهن وجود دارد، گسترده‌تر شدن سبد مدال‌هاست، درست است که کشتی همچنان یکی از ستون‌های اصلی مدال‌آوری استان باقی ماند، اما مازندران در ناگویا از رشته‌های دیگری نیز مدال گرفت.

در ووشو، علاوه بر طلای سید سهیل موسوی، شجاع پناهی و سوگند سینکایی به مدال نقره رسیدند.

مهدی بالی در کشتی فرنگی برنز گرفت، نوشاد عالمیان در تنیس روی میز به مدال برنز رسید و هانیه رستمیان در تیراندازی و فاطمه برمکی در کوراش نیز دو مدال برنز دیگر برای استان به دست آوردند.

در رشته‌های تیمی نیز معین نبی‌بخش و حدیث وارسته در کبدی صاحب مدال نقره شدند و متین آقاجانپور و نوید رضایی‌فر در بسکتبال به مدال برنز رسیدند.

سه مازندرانی دیگر نیز در ترکیب تیم ملی والیبال ایران حضور داشتند؛ پوریا حسین‌خانزاده، عیسی ناصری و علی حق‌پرست که در موفقیت تیم ملی در این رقابت‌ها سهم داشتند.

بنابراین اگر هانگژو را نقطه مقایسه قرار دهیم، ناگویا فقط یک طلای بیشتر ندارد؛ بلکه گستره حضور مازندران در رشته‌های مختلف را نیز پررنگ‌تر کرده است.

بانوان؛ چهار اعزام، چهار مدال

اما شاید مهم‌ترین قاب ناگویا برای ورزش مازندران را باید در عملکرد بانوان جست‌وجو کرد، چهار بانوی مازندرانی در این دوره از بازی‌ها به میدان رفتند و هر چهار نفر با مدال به خانه برگشتند.

حدیث وارسته در کبدی و سوگند سینکایی در ووشو مدال نقره گرفتند و هانیه رستمیان در تیراندازی و فاطمه برمکی در کوراش صاحب مدال برنز شدند.

لیلا عرب، مسئول ورزش بانوان مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره این عملکرد اظهار کرد: بازی‌های آسیایی ناگویا برای ورزش بانوان مازندران با یک دستاورد ارزشمند همراه بود؛ چهار بانوی ورزشکار استان در ترکیب کاروان جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند و هر چهار نفر موفق شدند مدال کسب کنند.

وی افزود: حدیث وارسته در کبدی، هانیه رستمیان در تیراندازی، فاطمه برمکی در کوراش و سوگند سینکایی در ووشو نمایندگان ورزش بانوان مازندران بودند و عملکرد آنها نشان داد بانوان استان ظرفیت حضور موفق در مهم‌ترین رقابت‌های آسیایی را دارند.

عرب با اشاره به پشتوانه این موفقیت گفت: کسب این مدال‌ها نتیجه یک روز و یک مسابقه نیست؛ حاصل سال‌ها تلاش ورزشکاران و مربیان و حمایت خانواده‌ها، هیأت‌های ورزشی، فدراسیون‌ها و مجموعه ورزش استان است.

مسئول ورزش بانوان مازندران ادامه داد: این موفقیت می‌تواند انگیزه بسیار خوبی برای دختران ورزشکار استان ایجاد کند و به آنها نشان دهد که با تلاش، برنامه‌ریزی و حمایت می‌توان در بالاترین سطح رقابت‌های آسیایی برای کشور افتخارآفرینی کرد.

وی تأکید کرد: در کنار حفظ و حمایت از قهرمانان فعلی، باید مسیر برای ورزشکاران مستعد نیز هموار شود. استعدادیابی، تقویت ورزش پایه، حمایت از مربیان، توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور بانوان در مسابقات ملی و بین‌المللی از اولویت‌های ورزش بانوان استان است.

عرب افزود: موفقیت بانوان مازندرانی در ناگویا نشان داد ظرفیت ورزش بانوان استان بسیار بالاست و با تداوم حمایت‌ها و برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان شاهد حضور تعداد بیشتری از بانوان مازندرانی در کاروان‌های ورزشی کشور بود.

حضور داور و کادر فنی مازندران در ناگویا

حضور مازندران در ناگویا به ورزشکاران مدال‌آور محدود نشد، صدیقه دریایی به عنوان مربی ووشو و افروز علی‌نژاد به عنوان داور ژیمناستیک نیز در این رقابت‌ها حضور داشتند.

این بخش از حضور مازندران شاید در جدول مدال‌ها عددی نداشته باشد، اما از منظر توسعه ورزش بانوان اتفاق مهمی است؛ چراکه نشان می‌دهد حضور زنان استان در ورزش قهرمانی در حال عبور از مرز ورزشکاری و ورود جدی‌تر به عرصه‌های فنی و داوری است.

ناگویا نشان داد مازندران قطب ورزش قهرمانی است

حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، نیز پس از پایان بازی‌های آسیایی ناگویا، عملکرد ورزش استان را حاصل تلاش مجموعه ورزشکاران، مربیان، کادرهای فنی، هیأت‌های ورزشی و خانواده‌ها دانست.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تعداد طلاهای انفرادی مازندران نسبت به هانگژو، این موفقیت را یکی از نقاط برجسته عملکرد استان عنوان کرد و بر جایگاه مازندران در ورزش قهرمانی ایران تأکید داشت.

بریمانی همچنین با اشاره به مدال‌آوری ورزشکاران استان در رشته‌های مختلف، از موفقیت‌هایی مانند طلای پرتاب وزنه محمدرضا طیبی و شکستن رکورد بازی‌های آسیایی، طلای ورزشکاران کشتی و ووشو و همچنین نخستین مدال بانوی مازندرانی در ووشو به عنوان اتفاق‌های مهم این دوره یاد کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران همچنین در پیام خود بر نقش مربیان، خانواده‌ها و هیأت‌های ورزشی در این موفقیت تأکید کرد و خواستار تداوم حمایت از مسیر قهرمانی شد.

یک استان، ۹ شهرستان و یک ویترین آسیایی

یکی از نکاتی که در کارنامه ناگویا کمتر دیده می‌شود، پراکندگی جغرافیایی مدال‌هاست. ساری، قائم‌شهر، بابل، آمل، جویبار، چالوس، نوشهر، فریدونکنار و تنکابن، ۹ شهرستانی هستند که نام ورزشکارانشان در این کارنامه دیده می‌شود.

این پراکندگی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد موفقیت ورزش مازندران محدود به یک مرکز یا چند مجموعه ورزشی خاص نیست و ظرفیت‌های قهرمانی در نقاط مختلف استان وجود دارد.

پس از پایان بازی‌ها نیز شهرهای مختلف مازندران به استقبال قهرمانان خود رفتند. در ساری از هانیه رستمیان و فاطمه برمکی استقبال شد و در چالوس مسئولان استانی و شهرستانی به دیدار سوگند سینکایی رفتند.

ناگویا؛ یک رکورد یا شروع یک مسیر؟

در نگاه نخست، تفاوت هانگژو و ناگویا را می‌توان در یک عدد خلاصه کرد؛ سه طلای انفرادی در هانگژو و چهار طلا در ناگویا اما ورزش حرفه‌ای با یک عدد تعریف نمی‌شود.

آنچه ناگویا برای مازندران به ارمغان آورد، گسترده‌تر شدن دایره مدعیان، حضور موفق‌تر بانوان، ورود رشته‌های متنوع‌تر به جدول مدال‌ها و حضور ورزشکاران شهرهای مختلف استان در سطح اول ورزش آسیا بود و حالا مسئله اصلی برای ورزش مازندران، جشن گرفتن این موفقیت نیست؛ جشن تمام شده و مدال‌ها نیز به ویترین‌ها برگشته‌اند و مسئله مهم‌تر این است که چگونه می‌توان از دل این نسل طلایی، نسل بعدی را ساخت.

قهرمانی در آسیا حاصل سال‌ها تمرین است، اما تداوم قهرمانی نیازمند چیزی فراتر از استعداد است؛ سالن و زمین استاندارد، مربی توانمند، مسابقه مستمر، حمایت مالی، استعدادیابی علمی و مهم‌تر از همه، برنامه‌ای که قهرمان را بعد از یک مدال رها نکند.

هانگژو برای مازندران یک سقف سه طلایی ساخت؛ ناگویا آن سقف را شکست. حالا باید دید در دوره بعد، ورزش استان می‌خواهد فقط رکورد خودش را جابه‌جا کند یا می‌تواند ساختاری بسازد که رکوردشکنی دیگر به یک اتفاق، بلکه به بخشی از عادت ورزش مازندران تبدیل شود.