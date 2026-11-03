به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال استقلال مشهد، نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر والیبال مردان کشور، در چارچوب هفته سوم این رقابت‌ها، نخستین دیدار خانگی خود را برابر پاس گرگان برگزار خواهد کرد.

با حضور تیم استقلال در مشهد، بار دیگر فرصت میزبانی از رقابت‌های سطح اول والیبال کشور برای خراسان رضوی فراهم شده و نماینده استان روز چهارشنبه در حضور هواداران والیبال‌دوست مشهدی به میدان خواهد رفت.

حضور و حمایت علاقه‌مندان به ورزش والیبال می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای نماینده خراسان رضوی در نخستین میزبانی فصل باشد.

گفتنی است؛ دیدار استقلال مشهد و پاس گرگان فردا چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در سالن شهید ابراهیم رئیسی، مجموعه ورزشی ثامن‌الائمه (ع) مشهد برگزار می شود.