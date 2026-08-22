آیین قرائت سوگند و اعطای پرچم به پرچمداران کاروان ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین قرائت سوگند و اعطای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به پرچمداران کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در حرم مطهر امام رضا (ع) آغاز شد.

این مراسم با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک، معاونان وزارت ورزش و جوانان، مدیران ورزش خراسان رضوی و جمعی از مدیران آستان قدس رضوی در جوار بارگاه منور امام رضا (ع) در حال برگزاری است.

در جریان این آیین، پرچمداران کاروان ایران با قرائت سوگند، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا دریافت خواهند کرد.

این مراسم به عنوان یکی از برنامه‌های رسمی پیش از اعزام کاروان ورزش ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار می‌شود.