به گزارش خبرگزاری مهر، عصر جمعه (۱۵ آبان‌ماه) ساعت ۱۳ دیدار دو تیم بهمن تهران و باتسام مشهد در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال بانوان به میزبانی تهران در تالار بسکتبال زنده‌یاد محمود مشحون برگزار شد. تیم باتسام مشهد اولین بازی خود را در مصاف با تیم پیشرو تهران با نتیجه ۸۷ بر ۵۶ واگذار کرده بود.

در کوارتر نخست این بازی که با کمی تأخیرآغاز شد، دو تیم باتسام مشهد و بهمن تهران رقابت نزدیکی داشتند، اما باتسام مشهد با عملکرد بهتر در امتیازآوری توانست ۱۴ بر ۱۱ به برتری برسد. در کوارتر دوم، تیم باتسام برتری خود را حفظ کرده و با کسب امتیاز ۱۸ بر ۱۷، نیمه نخست بازی را با نتیجه ۳۲ بر ۲۸ به سود خود به پایان رساند.

کوارتر سوم بازی در حالی آغاز شد که شاگردان سحر رضازاده با نمایش بهتر اختلاف خود را افزایش دادند و با نتیجه ۲۲ بر ۱۵ در این کوارتر، در مجموع با برتری ۵۴ بر ۴۳ وارد کوارتر پایانی شدند.

در کوارتر چهارم، تیم بهمن با جبران اختلاف ۱۱ امتیازی و کسب ۲۷ امتیاز در برابر ۱۶ امتیاز تیم باتسام، بازی را به تساوی ۷۰ بر ۷۰ کشاند تا تعیین برنده به وقت اضافه موکول شود.

وقت اضافه آغاز شد و تیم باتسام در پنج دقیقه پایانی بار دیگر برتری خود را به دست آورد و با کسب هفت امتیاز در برابر دو امتیاز تیم میزبان، در نهایت با نتیجه ۷۷ بر ۷۲ به پیروزی رسید و نخستین برد فصل خود را جشن گرفت.