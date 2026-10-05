محمد آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه‌های عمرانی که پیشرفت بالایی دارند، اظهار کرد: پروژه‌هایی که بالای ۷۰ درصد پیشرفت کرده‌اند، در حال آماده‌سازی برای افتتاح هستند. از جمله این پروژه‌ها، فاز اول یادگار امام افتتاح شد، پروژه شهید شوشتری نیز در این ماه پیش‌افتتاح شد و فاز اول و سوم بزرگراه دوگاز نیز به بهره‌برداری می‌رسد؛ این پروژه امروز در صحن شورا به نام سردار موسوی نامگذاری شد.

وی افزود: یکی دیگر از پروژه‌ها، تقاطع ستارخان و شهید چمران است که ان‌شاءالله افتتاح خواهد شد و از این دست پروژه‌ها نیز تعداد زیادی داریم.

آقامیری درباره طرح تثبیت قیمت کالاها نیز گفت: کاری که در این زمینه انجام داده‌ایم، حاصل دو سال کار تخصصی، میدانی و بررسی بازار بوده است. به این نتیجه رسیدیم که باید از روش‌های مختلف از جمله ذخیره‌سازی، مشارکت با تولیدکنندگان در کارخانه‌ها و واردات با تعرفه صفر استفاده کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به تعاملی که با دولت انجام شده و سرمایه‌گذاری صورت گرفته، بررسی کردیم که بازار به چه کالاهایی نیاز دارد و حتی نوع کالاها را نیز مشخص کردیم. الحمدلله این اقلام تهیه شده و تلاش می‌کنیم ۱۲ قلم کالا به‌ اضافه سه قلم دیگری که قرار است اضافه شود، تا پایان سال به شکل نسبتاً ثابت در اختیار مردم قرار گیرد.