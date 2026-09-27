به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران در جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افتتاح فاز نخست شاخه غربی بزرگراه یادگار امام اظهار کرد: این پروژه که عملیات اجرایی آن از دهه ۷۰ آغاز شده بود، پس از سالها وقفه و اجرای مراحل مختلف، اکنون در نخستین فاز خود به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: فاز نخست شاخه غربی بزرگراه یادگار امام به طول ۲.۵ کیلومتر، حدفاصل خیابان امام تا میدان فتح اجرا شده و هفته گذشته مورد بهرهبرداری قرار گرفت. بخشی از این طرح نیز در سال ۱۳۹۱ به بهرهبرداری رسیده بود.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به ادامه عملیات این پروژه گفت: فاز دوم طرح که مسیر غرب به شمال را پوشش میدهد، طبق برنامه در آبانماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
آقامیری یکی از چالشهای اصلی اجرای پروژه را وجود معارضان ملکی در مناطق ۹ و ۱۰ عنوان کرد و ادامه داد: برای تعیین تکلیف و تملک این املاک اقدامات گستردهای انجام شد که در همین زمینه باید از شهرداران و مجموعه مدیریت شهری این دو منطقه قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه فرآیند تملک املاک مورد نیاز توسط شهرداری مناطق انجام شده است، اظهار کرد: برای جابهجایی کانال آبهای سطحی، بخشی از واحدهای مسکونی در مسیر نیازمند تملک بود که این کار انجام شد. همچنین کانال برق با انجام بررسیهای فنی و کارشناسی حفظ شد.
آقامیری خاطرنشان کرد: در جریان اجرای این پروژه، علاوه بر انتقال نهر فیروزآباد، یک خط انتقال آب و دو خط انتقال گاز نیز جابهجا شد تا امکان پیشبرد عملیات عمرانی فراهم شود.
وی با اشاره به سهم بالای رفع معارضات در زمان اجرای پروژههای عمرانی شهر تهران گفت: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد زمان اجرای چنین طرحهایی صرف هماهنگی میان دستگاهها، جابهجایی تأسیسات، تملک املاک و رفع معارضین میشود که خوشبختانه در پروژه شاخه غربی بزرگراه یادگار امام این مراحل با موفقیت انجام شد.
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