به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، تاکر کارلسون روزنامه‌نگار آمریکایی، معتقد است اوکراین ممکن است طی ده سال آینده، دیگر به‌عنوان یک کشور وجود نداشته باشد؛ زیرا مالکیت زمین‌هایش به خارجی‌ها منتقل می‌شود و جمعیت بومی جای خود را به خارجی‌ها می‌دهد.

کارلسون در برنامه‌اش در یوتیوب گفت: «احتمال دارد اوکراین ده سال دیگر دیگر وجود نداشته باشد؛ زمین‌هایش متعلق به خارجی‌ها خواهد شد، جمعیتش را خارجی‌ها تشکیل خواهند داد و ملت اوکراین از میان خواهد رفت.»

به گفته او، قانون‌گذاران اوکراینی در دوره ریاست‌جمهوری ولودیمیر زلنسکی به خارجی‌ها اجازه داده‌اند زمین‌های کشاورزی اوکراین را بخرند. کارلسون در پایان گفت: «کی‌یف به‌ دلیل کمبود نیروی کار لازم برای تداوم فعالیت اقتصاد، در پی جذب خارجی‌هاست.»

روزنامه «ولت» پیش‌تر گزارش داده بود که اوکراین با کسری بودجه‌ای بسیار بزرگ، در حدود ۳۲ میلیارد دلار برای سال آینده، روبه‌روست؛ کسری‌ای که حتی با کمک‌های گسترده غرب نیز نمی‌تواند آن را جبران کند.