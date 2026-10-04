حجت‌الاسلام احسان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی حوزه معارف اسلام ناب در زرین دشت گفت: فعالیت این مراکز با هدف شناسایی، پرورش و تربیت نیروهای متعهد و توانمند بر پایه مبانی اصیل اسلامی و با هدایت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرین‌دشت آغاز شده است.

وی افزود: این پنج مرکز در شهرستان زرین‌دشت فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که سه مرکز در حاجی‌آباد، یک مرکز در دبیران و یک مرکز در دره‌شور مستقر هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی زرین‌دشت ادامه داد: «حوزه معارف اسلام ناب» بستری پویا و اندیشه‌محور برای بازخوانی و تبیین معارف اصیل اسلام بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی و مکتب اهل‌بیت (ع) است.

اسدی گفت: در این مراکز تلاش می‌شود با ارائه آموزش‌های نظام‌مند و پاسخگویی به شبهات روز، زمینه تقویت تفکر راهبردی در میان مخاطبان فراهم شود تا نسل جوان با نگاهی عمیق و تحلیلی، نقش خود را در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی ایفا کند.

وی با اشاره به برنامه‌های این مراکز افزود: برگزاری کلاس‌های آموزشی، حلقه‌های معرفتی و نشست‌های تخصصی از جمله برنامه‌های «حوزه معارف اسلام ناب» در زرین‌دشت است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی زرین‌دشت خاطرنشان کرد: این مراکز پذیرای جوانان و علاقه‌مندان به معارف دینی هستند و امیدواریم بتوانند بستری مناسب برای رشد فکری، معرفتی و خودسازی جوانان شهرستان فراهم کنند.