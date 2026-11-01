حجت‌الاسلام احسان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این رویکرد با تکیه بر جایگاه راهبردی حوزه معارف در تبیین، تعمیق و گسترش معارف اصیل اسلامی، زمینه شناسایی ظرفیت‌های مردمی، تربیت نیروهای مستعد و توانمندسازی فعالان فرهنگی و اجتماعی در سطح محلات و مساجد را فراهم می‌کند.

وی افزود: مراکز معارف اسلام ناب با برنامه‌ریزی دقیق، شناسایی نیازها و اولویت‌های فرهنگی محلات، سازمان‌دهی ظرفیت‌های انسانی و ایجاد پیوند میان آموزش، تربیت و میدان عمل، نقش مهمی در شکل‌گیری شبکه‌ای منسجم از نیروهای دغدغه‌مند و فعال دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی زرین‌دشت با تأکید بر اینکه حوزه معارف پیشران حرکت از آموزش صرف به تربیت نیروی میدانی است، تصریح کرد: رسالت این حوزه فراتر از انتقال مفاهیم و برگزاری برنامه‌های آموزشی است و تقویت مبانی فکری و اعتقادی، پرورش روحیه مسئولیت‌پذیری و هدایت ظرفیت‌های انسانی به سمت فعالیت‌های مؤثر اجتماعی را دنبال می‌کند.

مساجد؛ پایگاه تربیت نیروی انسانی

اسدی هدف‌گذاری متناسب با نیاز هر محله، شناسایی و پرورش استعدادهای جوان، تقویت نقش تربیتی و اجتماعی فعالان مسجدی و طراحی مسیر رشد نیروها را از محورهای این رویکرد برشمرد.

وی ادامه داد: کادرسازی مؤثر و پایدار مستلزم آن است که مساجد از جایگاه صرفاً برگزارکننده برنامه‌ها فراتر رفته و به پایگاه‌هایی برای تربیت نیروی انسانی، تقویت همبستگی اجتماعی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و حل مسائل محله تبدیل شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی زرین‌دشت خاطرنشان کرد: تمرکز بر فعالیت‌های دقیق و هدفمند مراکز معارف اسلام ناب در این شهرستان، گامی در جهت پیوند عمیق‌تر معارف اسلامی با عرصه عمل، ارتقای توان تربیتی مساجد و شکل‌گیری هسته‌های فعال و اثرگذار مردمی است.

اسدی افزود: این حرکت با تداوم برنامه‌ریزی، ارزیابی مستمر و توجه به اقتضائات هر محله می‌تواند زمینه تقویت جبهه فرهنگی و تربیت نیروهای توانمند برای خدمت مؤثر به مردم را فراهم کند.