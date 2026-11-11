به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله مستقیمی عصر چهارشنبه در نشست با فعالان فضای مجازی شهرستان زرین دشت با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها و کاربران در تحولات اجتماعی و سیاسی گفت: فعالان فضای مجازی در برابر افکار عمومی مسئولیت دارند و باید نسبت به محتوایی که منتشر یا بازنشر می‌کنند، دقت و حساسیت لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تقابل‌های اخیر ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: حوادث سال‌های اخیر، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه، ضرورت شناخت دقیق‌تر واقعیت‌ها و جریان‌های اثرگذار را بیش از گذشته آشکار کرده است.

فرمانده سپاه ناحیه زرین‌دشت با بیان اینکه فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین بسترهای اثرگذاری بر افکار عمومی تبدیل شده است، تصریح کرد: انتشار مطالب نادرست، تحلیل‌های شتاب‌زده و اخبار تأییدنشده می‌تواند به ابزاری برای پیشبرد عملیات روانی دشمن تبدیل شود.

مستقیمی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی کاربران گفت: فعالیت در گروه‌های مجازی و انتشار مطالب در شبکه‌هایی مانند واتساپ و تلگرام، افراد را از مسئولیت محتوای منتشرشده مبرا نمی‌کند و هر کاربر باید نسبت به پیامدهای انتشار مطالب خود آگاه باشد.

وی ادامه داد: فعالان فضای مجازی شهرستان باید با شناخت شرایط و رعایت دقت و هوشیاری در انتشار محتوا، اجازه ندهند ناخواسته در مسیر جریان عملیات روانی دشمن قرار بگیرند.

فرمانده سپاه ناحیه زرین‌دشت در پایان با قدردانی از حضور فعالان فضای مجازی و مسئولان شهرستان در این نشست، بر تداوم تعامل و همکاری برای ارتقای آگاهی عمومی و مقابله با انتشار اخبار و روایت‌های نادرست تأکید کرد.