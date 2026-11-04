به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا دروندپور صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، با تأکید بر ضرورت ترویج سبک زندگی اسلامی گفت: مجاهدت‌ها، مبارزات و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار با هدف پاسداری از ارزش‌های اسلامی و تحقق سبک زندگی اسلامی صورت گرفته است.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری خطاب به جوانان، نوجوانان و دانش‌آموزان اظهار کرد: نسل جوان باید با شناخت و آگاهی، مسیر پاسداری از ارزش‌های اسلامی و هویت فرهنگی جامعه را دنبال کند.

امام‌جمعه زرین‌دشت با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی افزود: حیا، شرافت، عزت و اقتدار از جمله ارزش‌هایی هستند که باید در جامعه تقویت شوند و در رفتار و انتخاب‌های روزمره افراد نمود پیدا کنند.

دروندپور با اشاره به اهمیت حفظ هویت فرهنگی نسل جوان تصریح کرد: دانش‌آموزان باید با شناخت و آگاهی بیشتر، نسبت به الگوهای رفتاری و فرهنگی توجه داشته باشند و در انتخاب الگوهای زندگی خود از ارزش‌های اسلامی فاصله نگیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با دعوت از دانش‌آموزان و فرهنگیان برای حضور در اجتماعات شبانه شهرستان بیان کرد: این اجتماعات باید با محوریت دانش‌آموزان برگزار شود و مدارس نیز به‌صورت نوبتی میزبانی این برنامه‌ها را برعهده بگیرند.

امام‌جمعه زرین‌دشت در پایان از دانش‌آموزان، فرهنگیان و عموم مردم شهرستان دعوت کرد تا با حضور در مراسم روز جمعه، در این برنامه مشارکت داشته باشند.