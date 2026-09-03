استهبان فارس و پیوند ۵۰۰ سال سنت حوزوی با تربیت حافظان قرآن

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- آمنه سپهر: در استهبان، قرآن فقط در قفسه کتابخانه‌ها و کلاس‌های حفظ جای ندارد؛ بخشی از هویت شهری است که نزدیک به پنج قرن، حوزه علمیه‌اش چراغ دانش و دینداری را روشن نگه داشته است.

اینجا، «نجف کوچک» فارس، هنوز هم روایت خود را از پیوند علم، قرآن و تربیت نسل تازه ادامه می‌دهد.

حالا در روزگاری که نوجوانان بیش از همیشه در معرض انبوهی از پیام‌ها و الگوهای فرهنگی قرار دارند، گروهی از آنان تابستان خود را نه در هیاهوی سرگرمی‌ها، بلکه در فضای حوزه علمیه امام صادق(ع) استهبان گذرانده‌اند؛ ۴۵ روز با قرآن، حفظ آیات و درس‌هایی که قرار است فراتر از محفوظات، در نگاه و زندگی آنان جاری شود.

اختتامیه دوازدهمین دوره طرح ملی «رحله» در استهبان که شامگاه چهارشنبه برگزار شد، تنها پایان یک دوره آموزشی نبود؛ فرصتی بود برای دیدن ثمره پیوند یک سنت دیرپا با روشی تازه برای ارتباط با نسل نوجوان؛ پیوندی که از حفظ یک جزء قرآن آغاز می‌شود، اما می‌تواند به انتخاب یک مسیر برای زندگی ختم شود.

پیوند سنت حوزوی و فعالیت‌های نوین قرآنی

حجت‌الاسلام سیدجعفر ساجدی امام جمعه استهبان در حاشیه این آیین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سابقه دینی و قرآنی این شهرستان گفت: طرح «رحله» دوره‌ای ۴۰ تا ۵۰ روزه است که با هدف تشویق نوجوانان به حفظ قرآن کریم و متناسب با استعداد و علاقه آنان، هر سال در فصل تابستان برگزار می‌شود.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این دوره تلاش می‌کنند دست‌کم یک جزء از قرآن کریم را حفظ کنند، اما هدف طرح تنها حفظ آیات نیست؛ بلکه انتقال فرهنگ قرآنی با استفاده از ظرفیت اساتید مجرب و متعهد دنبال می‌شود.

ساجدی با تأکید بر نقش فرهنگ قرآنی در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: تجربه فعالیت مؤسسات قرآنی در استهبان نشان داده است که ترویج فرهنگ قرآن در شهرها و روستاها می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

امام جمعه استهبان ادامه داد: فعالیت‌های قرآنی در ایجاد امید در میان نوجوانان و جوانان و همچنین اصلاح جهان‌بینی آنان برای اتخاذ تصمیم‌های درست در آینده نقش مهمی دارد.

اصلاح جهان‌بینی؛ هدفی فراتر از حفظ قرآن

ساجدی با بیان اینکه آشنایی با معارف قرآن باید در زندگی نوجوانان و جوانان جاری شود، تصریح کرد: اگر نسل جوان بتواند معارف قرآن را درک و در زندگی خود عملی کند، بسیاری از آسیب‌هایی که امروز در نتیجه هجمه‌های فرهنگی ایجاد شده است، کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به تجربه استهبان در حوزه تربیت قرآنی گفت: امیدواریم همان‌طور که طرح «رحله» در شهرستان قرآنی استهبان زمینه جذب نوجوانان به محیط‌های سازنده‌ای مانند حوزه علمیه را فراهم کرده است، این الگو در دیگر نقاط کشور نیز توسعه پیدا کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استهبان افزود: در این شهرستان حوزه علمیه‌ای با رویکرد حفظ‌محور فعالیت می‌کند و طلاب در کنار تحصیل علوم حوزوی، تا پایه چهارم برای حفظ کل قرآن کریم تلاش می‌کنند تا در آینده بتوانند برای جامعه مفید باشند.

استهبان؛ «نجف کوچک» فارس

حجت‌الاسلام یونس شاهسوندی مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) استهبان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه تاریخی و دینی این شهرستان گفت: استهبان به واسطه برخورداری از حوزه علمیه‌ای با سابقه نزدیک به ۵۰۰ سال، به «نجف کوچک» شهرت دارد و در طول تاریخ، علما و شهدای بزرگی را تربیت کرده است.

وی افزود: آیت‌الله العظمی سیدابراهیم اصطهباناتی، شهید آیت‌الله محمدباقر اصطهباناتی معروف به شهید رابع، شهید حجت‌الاسلام فقیهی و ۲۰ شهید طلبه از جمله چهره‌های شاخص این دیار هستند و شهرستان استهبان همچنین ۵۵۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

شاهسوندی با اشاره به تغییر رویکرد حوزه علمیه امام صادق(ع) از سال ۱۳۹۶ به سمت فعالیت‌های قرآنی اظهار داشت: این حوزه تاکنون موفق به تربیت چندین طلبه حافظ کل و حافظ اجزای قرآن کریم شده است و اکنون نیز ۶۰ طلبه در این مرکز مشغول تحصیل و تهذیب هستند.

میزبانی از ۴۰ نوجوان در طرح «رحله»

مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) استهبان با اشاره به برگزاری دوازدهمین دوره طرح ملی «رحله» در این حوزه گفت: این دوره به مدت ۴۵ روز و با حضور ۴۰ دانش‌آموز مستعد برگزار شد و تلاش کردیم محیطی پویا و معنوی برای انس بیشتر نوجوانان با قرآن کریم فراهم کنیم.

شاهسوندی ادامه داد: در این دوره، قرآن‌آموزان در کنار برنامه حفظ قرآن، از برنامه‌های فرهنگی و تربیتی نیز بهره‌مند شدند و هدف اصلی، ایجاد انس پایدار با قرآن و انتقال فرهنگ قرآنی به نسل نوجوان بود.

وی تأکید کرد: هدف ما تنها آموزش حفظ قرآن نیست، بلکه اصلاح جهان‌بینی نسل جوان و تربیت نسلی مؤمن، مقاوم و آشنا با معارف قرآن را دنبال می‌کنیم.

امتیازات ویژه برای حافظان قرآن

سیداحمد موسوی دبیر اجرایی طرح ملی «رحله» در استهبان در گفتگو با خبرنگار مهر نیز درباره ابعاد اجرایی این دوره گفت: این طرح با هدف استفاده مناسب از اوقات فراغت تابستانی نوجوانان و جوانان و طلاب برگزار می‌شود و در دوازدهمین دوره نیز استقبال خوبی از آن صورت گرفت.

وی افزود: تلاش کردیم در کنار ارتقای کیفیت آموزش و حفظ قرآن، زمینه‌های تشویقی و آینده‌ساز را نیز برای شرکت‌کنندگان فراهم کنیم.

دبیر اجرایی طرح ملی «رحله» در استهبان با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای حافظان قرآن گفت: حافظانی که دوره را به‌طور کامل طی کنند و موفق به حفظ اجزای مشخص‌شده شوند، از امتیازات ویژه‌ای برخوردار خواهند شد که از جمله آن می‌توان به اولویت و تسهیل در پذیرش دانشگاه فرهنگیان و همچنین برخی تسهیلات و کسر خدمت‌های مربوط به نظام وظیفه اشاره کرد.

موسوی خاطرنشان کرد: هدف این است که نوجوانان و جوانان حافظ قرآن پس از پایان دوره، بتوانند به عنوان سفیران و مروجان فرهنگ قرآنی در شهرستان‌ها و مناطق خود نقش‌آفرینی کنند.

از استعداد درخشان تا انتخاب مسیر طلبگی

در میان شرکت‌کنندگان و طلاب حاضر در این دوره، نوجوانانی نیز هستند که مسیر زندگی خود را با انتخاب طلبگی و قرآن پیوند زده‌اند.

طاها رفیعی غیاثی طلبه ۱۷ ساله پایه چهارم از شهرستان داراب، یکی از این جوانان است که با وجود برخورداری از استعداد درخشان در دروس آکادمیک، مسیر طلبگی را انتخاب کرده است که طی یک سال گذشته در مرکز بیت‌الاحزان روستای محمدآباد استهبان موفق به حفظ کل قرآن کریم شده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه در مدارس عادی نیز شرایط برای پیشرفت تحصیلی فراهم بود، مسیر طلبگی و قرآن را انتخاب کردم تا بتوانم در این راه خدمتگزار باشم.

این طلبه با قدردانی از کادر حوزه علمیه استهبان و اساتید و دست‌اندرکاران مرکز بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) گفت: فراهم شدن بستر مناسب برای رشد و تعالی حافظان و طلاب جوان، نقش مهمی در موفقیت آنان دارد.

تلفیق حفظ قرآن و تحصیل علوم دینی

امیرمحمد میرحسینی، طلبه پایه چهارم و حافظ کل قرآن کریم از شهرستان یزد نیز یکی دیگر از جوانانی است که مسیر طلبگی و حفظ قرآن را همزمان دنبال کرده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمام تلاش خود را طی یک سال گذشته به کار بستم تا با پایان حفظ کل قرآن کریم، با فراغ بال و پشتوانه‌ای قوی‌تر به تحصیل دروس حوزوی بپردازم.

لازم به ذکر است دوازدهمین دوره طرح ملی «رحله» در استهبان، در حالی به پایان رسید که تجربه این دوره بار دیگر ظرفیت این شهرستان در پیوند میان سابقه دیرینه حوزه علمیه، فعالیت‌های قرآنی و تربیت نسل نوجوان و جوان را به نمایش گذاشت؛ ظرفیتی که می‌تواند الگویی برای توسعه برنامه‌های حفظ‌محور و تربیتی قرآن در دیگر نقاط کشور باشد.