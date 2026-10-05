آغاز انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵؛ لزوم دریافت رسید انتخاب رشته

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه آزمون های سراسری کنکور و دانشجو- معلم (تربیت معلم) سال ١۴٠۵ بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور از روز شنبه ۱۱ مهرماه قرار گرفته است. متقاضیان می توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده کنند.

دفترچه های راهنمای انتخاب رشته آزمون های سراسری و دانشجو- معلم در پذیرش با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در تمامی گروه های آزمایشی نیز از یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

آغاز انتخاب رشته آزمون های سراسری و دانشجو- معلم از روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵

انتخاب رشته از طریق سامانه جامع آزمون سراسری برای تمامی گروه های آزمایشی نیز از روز دوشنبه ۱۳ مهر آغاز و تا روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

یادآوری ١: پذیرفته شدگان رشته های با آزمون تمام دوره های آموزش رایگان «شامل: دوره های روزانه، محروم، بورسیه، دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیرروزانه) آزمون های سراسری و دانشجو- معلم سال ١۴٠۵ چه در دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون های سراسری و دانشجو- معلم سال ١۴٠۶ را نخواهند داشت و در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون سال ١۴٠٧، باید تا قبل از پایان ثبت نام آن آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی قبولی خود انصراف قطعی دهند.

یادآوری ٢: همه پذیرفته شدگان رشته های با آزمون دوره های آموزش رایگان «شامل: دوره های روزانه، محروم، بورسیه، دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیرروزانه) در سال ١۴٠٣ و قبل از آن برای شرکت مجدد در آزمون های سراسری و دانشجو- معلم سال ١۴٠۵ باید تا قبل از پایان زمان ثبت نام آزمون های فوق مربوط به سال ١۴٠۵ از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود انصراف قطعی می دادند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سال جاری، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید خود ارائه دهند. در ضمن، این متقاضیان حق بازگشت به رشته قبولی قبلی خود را ندارند.

امکان انتخاب ۱۵۰ کدرشته در آزمون های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون های سراسری و دانشجو- معلم که مایل به انتخاب کدرشته محل های پذیرش با آزمون (اعم از آزمون سراسری و آزمون دانشجو-معلم) و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشته محل های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ١۵٠ رشته محل، وارد کنند.

یادآوری ١: متقاضیانی که در آزمون های سراسری و یا دانشجو- معلم سال ١۴٠۵ ثبت نام کرده و غایبِ جلسه آزمون ها بوده اند یا در اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته نیستند، در صورت علاقمندی می توانند نسبت به انتخاب رشته محل های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی از تمامی گروه های آزمایشی و تا ١۵٠ کدرشته محل در فرم انتخاب رشته اقدام کنند.تأکید می شود که این دسته از متقاضیان نیازی به ثبت نام مجدد و پرداخت هزینه برای پذیرش در رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ندارند.

یادآوری ٢: متقاضیانی که قبلاً در هیچکدام از آزمون های سراسری یا دانشجو- معلم سال ١۴٠۵ ثبت نام نکرده اند، در صورت تمایل می توانند با خرید کارت اعتباری به مبلغ دو میلیون ریال نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در رشته هایی که پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی است، اقدام کنند.

یادآوری ٣: در صورتیکه فردی هم در مرحله انتخاب رشته های با آزمون و رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی اقدام به انتخاب رشته کند و هم در مرحله ثبت نام برای رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته کند، ثبت نام و انتخاب رشته وی در رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی باطل شده و هزینه پرداختی وی نیز مسترد نخواهد شد.

ارسال رسید انتخاب رشته و پیامک تایید به تلفن همراه ثبت شده در حساب کاربری متقاضی

توصیه می شود متقاضیان پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره ٢) و توضیحات مندرج در پیوست ها و ویژه نامه انتخاب رشته، کدرشته محل های مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب تقدمِ علاقه، ابتدا کدرشته محل های انتخابی خود را به صورت دستی در فرم پیشنویس مندرج در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج کنند و پس از حصول اطمینان از صحت کدرشته محل های انتخابی، آنها را در فرم اصلیِ انتخاب رشته اینترنتی ثبت و تکمیل کنند. پس از تأیید نهایی کدرشته محل های انتخابی، رسید انتخاب رشته در اختیار متقاضی قرار داده خواهد شد و پیامک تایید به تلفن همراه ثبت شده در حساب کاربری متقاضی (کارپوشه) ارسال می شود.

امکان یک بار انتخاب رشته و دفعات ویرایش فرم انتخاب رشته

به هر فرد فقط یک بار اجازه انتخاب رشته داده می شود، ولی پس از انجام انتخاب رشته و دریافت رسید، متقاضیان می توانند فرم انتخاب رشته خود را به تعداد دفعات محدود ویرایش کنند.

متقاضیان رشته های تحصیلی با شرایط خاص یا بورسیه، حتماً شرایط و ضوابط این رشته ها را (که به صورت جداگانه به عنوان پیوست دفترچه های راهنمای انتخاب رشته در درگاه اطلاع رسانیِ سازمان سنجش درج شده است) مطالعه کنند و در صورت داشتن شرایط لازم، این رشته ها را انتخاب