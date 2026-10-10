جدیدترین آمار انتخاب رشته در کنکور ۱۴۰۵؛ فردا آخرین فرصت انتخاب رشته

علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: تاکنون بیش از ۴۳۰ هزار متقاضی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ انتخاب رشته کرده اند.

وی با بیان اینکه نتیجه علمی متقاضیان آزمون سراسری به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است، گفت: متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

مشاور رئیس سازمان سنجش با اشاره به جزئیات انتخاب رشته متقاضیان، گفت: متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ که مایل به انتخاب کدرشته‌محل‌های پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند.

کریمیان یادآور شد: مهلت انتخاب رشته تا یکشنبه ۱۹ مهرماه تمدید شده است و با توجه به اعلام رشته محل های جدید و اصلاحات دفترچه های انتخاب رشته، داوطلبان تا ساعت ۲۴ یکشنبه ۱۹ مهرماه فرصت دارند انتخاب رشته خود را تکمیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مفاد دفترچه های انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون سال ۱۴۰۵ مطالعه دقیق ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته و استفاده از سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی که به آدرس https://www.sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/۴۹۳۶ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش فعال شده است می‌تواند به انتخاب رشته داوطلبان کمک کند.

مشاور رئیس سازمان سنجش گفت: همچنین اینفوگرافی، موشن گرافی های انتخاب رشته و راهنمای تصویری چگونگی استفاده از سامانه انتخاب رشته مجازی در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.