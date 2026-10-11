امشب آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور و آزمون پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ با حضور بیش از یک میلیون نفر برگزار شد.

نتیجه علمی متقاضیان آزمون سراسری به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است و حدود ۹۰ درصد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شده اند.

متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

تاکنون علاوه بر دفترچه های انتخاب رشته در گروه های آزمایشی، دو سری از رشته نحل های جدید و اصلاحات برای دفترچه ها منتشر شده است.

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ که مایل به انتخاب کدرشته‌محل‌های پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند.

پیش از این مهلت انتخاب رشته تا ۱۶ مهرماه بود که این فرصت تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۱۹ مهرماه تمدید شده است.

داوطلبان علاوه بر مفاد دفترچه های انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون سال ۱۴۰۵ مطالعه دقیق ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته، می توانند از سامانه انتخاب رشته مجازی به منظور انتخاب رشته بهتر و هدفمند نیز بهره مند شوند.