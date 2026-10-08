آشنایی با سهمیه های کنکور سال ۱۴۰۵؛ اعلام تعهدات پذیرفته شدگان سهمیه

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با شرکت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه برگزار شد. نتایج اولیه در ۱۱ مهرماه اعلام شده است و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۶ مهرماه فرصت دارند نسبت به انتخاب ۱۵۰ کدرشته محل اقدام کنند.

در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، سهمیه های منطقه ۱، منطقه ۲، منطقه ۳، خانواده شهدا، ایثارگران ۵ درصد ظرفیت، ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت و رزمندگان، سهمیه های خاص (مناطق محروم، مناطق درگیر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و...،) سهمیه متقاضیان شهرستان های جنوب استان کرمان (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار جنوب، قلعه گنج و منوجان) و شهرستان بشاگرد، سهمیه متقاضیان شهرستان ابوموسی و سهمیه متقاضیان آسیب دیده از جنگ های دوم و سوم تحمیلی (۱۲ یا ۴۰ روزه) درج شده است که برای انتخاب رشته اطلاع از آنها بسیار مهم است.

سهمیه مناطق در آزمون سراسری

شرکت کنندگان متقاضی سهمیه مناطق در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با توجه به ملاک های زیر، جزء یکی از سهمیه های مناطق ۱، ۲ و ۳ محسوب می شوند و این مورد در کارنامه نتیجه اوّلیه آنان لحاظ می شود:

- برای متقاضیان نظام آموزشی ۶-۳-۳ بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم).

- برای متقاضیان نظام آموزشی ترمی واحدی و سالی واحدی آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی دوره پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان.

- برای متقاضیان نظام قدیم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان یا هنرستان.

سهمیه های رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا

- ۲۵ درصد از ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت).

- پنج درصد از ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت).

در صورتی که سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران را متقاضیان مشمول سهمیه فوق تکمیل نکنند، ظرفیت خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، اختصاص می یابد و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به متقاضیان سهمیه آزاد اختصاص می یابد.

مشمولین سهمیه پنج درصدی، ابتدا، همانند سایر متقاضیان، در سهمیه مناطق و آزاد گزینش می شوند و در صورت قبول نشدن، با شرایط ایثارگران در سهمیه ایثارگر ۵ درصد و سپس در خالی مانده ظرفیت سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد گزینش می شوند.

بر اساس قوانین مذکور، حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی یا ۵ درصدی) ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل، و حدنصاب نمره رزمندگان ۷۵ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل است.

سهمیه بهیاران در آزمون سراسری

طبق مصوبات سهمیه ویژه بهیاران به مدت ۵ سال (از سال ۱۴۰۳) در رشته های کارشناسی پیوسته پرستاری، تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری و فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی به میزان حداکثر ۵ درصد از ظرفیت هر یک از کدرشته محل های کارشناسی این رشته ها، در هر یک از دوره های روزانه و غیرروزانه (به جز رشته محل های مخصوص مناطق محروم، بلایای طبیعی، دارای تعهد خدمت و بورسیه) به صورت کدرشته محل های مستقل به بهیاران واجد شرایط اختصاص می یابد.

متقاضیان بهیار برای مجاز شدن به انتخاب رشته برای انتخاب کدرشته محل های ویژه بهیاران، لازم است حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین فرد مجاز دارای سهمیه آزاد را کسب کنند.

سهمیه مناطق محروم در آزمون سراسری

- بر اساس قوانین مصوب حداقل ۴۰ درصد از ظرفیت کدرشته محل های ناحیه ای، قطبی و کشوری دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی واقع در استان های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان به متقاضیان بومی این استانها اختصاص می یابد.

- براساس قوانین مصوب و به منظور تأمین نیروی متخصص استان های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان در رشته های مورد نیاز برحسب نظر استانداری های این استانها و به تعداد ۵۰۰ نفر از متقاضیان بومی استان های مذکور در دانشگاه ها پذیرش می شوند.

پذیرش در این رشته ها به صورت آزاد و از بین متقاضیان بومی هر یک از استانهای مذکور انجام می شود.

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تربیت و تأمین نیروی انسانی بومی مورد نیاز مناطق محروم کشور، قانون اصلاح قانون عدالت آموزشی، مبنی بر پذیرش ۳۰ درصد دانشجوی بومی را اجرا می کند.

سهمیه مناطق درگیر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و...) در آزمون سراسری

بر اساس قوانین مصوب مبنی بر اختصاص سهمیه به متقاضیان آزمون سراسری در مناطق درگیر بلایای طبیعی، حداکثر ۵ درصد مجموع ظرفیت دوره روزانه دانشگاه های واقع در این استانها به صورت مازاد بر ظرفیت در رشته های مورد نیاز و پیشنهادی استانداری ها پس از تأیید شورای سنجش و پذیرش دانشجو، به متقاضیانی که شهر یا بخش «محل اقامت» یا «محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه» یا «محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل آخر دوره متوسطه» یا «محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر دوره متوسطه» در یکی از شهرها یا بخش های درگیر بلایای طبیعی مندرج در جدول سهمیه مناطق درگیر بلایای طبیعی، اختصاص داده می شود.

این ظرفیت در دانشگاه های واقع در مناطق آسیب دیده همان استان اختصاص می یابد و در صورت نبود رشته در آن استان، در دانشگاه های واقع در استان های همجوار اختصاص داده می شود. اولویت با دانشگاه های واقع در شهر منطقه آسیب دیده، سپس دانشگاه های واقع در استان مربوطه است.

پذیرش در این کدرشته محل ها مستلزم کسب حدنصاب ۸۰ درصد گزینش آزاد و در رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی کسب حدنصاب ۸۵ درصد گزینش آزاد خواهد بود. مدت اعتبار سهمیه برای هر منطقه درگیر بلایای طبیعی، حداکثر ۳ سال است.

میزان تعهد خدمت پذیرفته شدگان با استفاده از این سهمیه، دو برابر مدت تحصیل است که در زمان ثبت نام باید تعهد خود را به استانداری مربوطه اعلام و یک نسخه از آن در پرونده دانشجو درج شود

سهمیه متقاضیان شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار جنوب، قلعه گنج و منوجان در استان کرمان و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان در آزمون سراسری

بر اساس قوانین مصوب متقاضیان بومی شهرستان های مذکور که حداقل دو شهر از چهار شهر «محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر»، «محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل آخر»، «محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر» و «محل تولد» آنها یکی از شهرهای فوق باشند، می توانند کدرشته های اختصاصی این شهرستان ها را از بخش های مربوط در دفترچه انتخاب کنند.

پذیرفته شدگان مشمول تسهیلات این سهمیه باید متعهد شوند که به مدت دو برابر مدت تحصیل در مناطق محروم استان خود خدمت کنند. تحصیل در تمامی رشته محل های این سهمیه همانند دوره روزانه رایگان است.

سهمیه متقاضیان شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان در آزمون سراسری

در راستای قوانین مصوب مبنی بر اختصاص سهمیه برای متقاضیان شهرستان ابوموسی، ۴۰ درصد از ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی دانشگاه های استان هرمزگان، به این دسته از متقاضیان اختصاص دارد. البته کسب حدنصاب ۷۵ درصد گزینش آزاد الزامی است. ملاک بومی بودن جهت استفاده از این سهمیه، سکونت مستمر به مدت ۳ سال در شهرستان ابوموسی است.

چنانچه متقاضیان واجد شرایط حدنصاب لازم را در رشته های دانشگاه های استان هرمزگان کسب نکنند، به صورت ۱۰۰ درصد در دانشگاه پیام نور ابوموسی جایابی و معرفی می شوند. متقاضیانی که دارای شرایط استفاده از این سهمیه هستند، باید درخواست، مدارک و تأییدیه فرمانداری مبنی بر ۳ سال سکونت مستمر در شهرستان ابوموسی را به سازمان سنجش ارسال کنند.

سهمیه متقاضیان آسیب دیده از جنگ های دوم و سوم تحمیلی (۱۲ یا ۴۰ روزه)

با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ارائه تسهیلات به خسارت دیدگان جنگ های دوم و سوم تحمیلی (آسیب دیدگان جنگ های ۱۲ یا ۴۰ روزه، به تاریخ های ۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴ و ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵) رژیم صهیونی و آمریکا، به متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ که تا زمان برگزاری آزمون، ساختمان محل سکونت آنان تخریب شده و دیگر امکان سکونت در آن وجود نداشته باشد؛ به طوری که از نوع احداثی، نیازمند مقاوم سازی یا تعمیرات اساسی محسوب شود، به مدت دو سال به عنوان مشمول سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت با رعایت تمامی شرایط و ضوابط آن در نظر گرفته می شوند.

متقاضیان واجد شرایط باید براساس توضیحات دفترچه اقدام کنند و فرم مربوطه را تکمیل کنند. ملاک اعمال سهمیه برای این دسته از متقاضیان، فایل ارسالی از سوی ارگان های مربوطه به سازمان سنجش آموزش کشور است.

تعهدات پذیرفته شدگان سهمیه های مختلف در آزمون سراسری

پذیرفته شدگان در رشته های تحصیلی دوره روزانه (از تمامی مناطق)، بابت تحصیل رایگان، تعهد دارند که حداکثر یک سال پس از فارغ التحصیلی، در هر منطقه ای از کشور که دولت در صورت نیاز برای آنها تعیین می کند، خدمت کنند. تعهدهای دیگر مانع از انجام این تعهد نمی شود.

پذیرفته شدگان دوره های روزانه که با سهمیه مناطق ۲ و ۳ (بر اساس ضوابط مربوط به تقسیم بندی سهمیه ها) پذیرفته شده اند، علاوه بر تعهدات شرعی و اخلاقی که به عهده دارند بابت تحصیل رایگان و امتیازاتی که در پذیرش سهمیه ای از آن برخوردار شده اند، باید متعهد شوند که پس از گذراندن دوره تحصیلی در مقطع رشته ای که پذیرفته شده اند (برای برادران پس از انجام خدمت وظیفه عمومی) به مدت دو برابر زمان تحصیل در هر یک از نقاط ایران (به تشخیص سازمانهای ذیربط)، نسبت به ایفای تعهد خود اقدام کنند. تعهدهای دیگر مانع از انجام این تعهد نمی شود.

تبصره ۱: بر اساس قوانین، پس از اعلام نتایج، هر یک از پذیرفته شدگان دوره روزانه با سهمیه های ثبت نامی مناطق ۲ یا ۳ که حداقل نمره سهمیه آزاد یا منطقه یک را داشته باشند، به میزان طول مدت دوره تحصیل باید تعهد خدمت بسپارند.

پذیرفته شدگان کدرشته های خاص همانند کدرشته های مخصوص متقاضیان استان یا شهر خاص، بورسیه ها یا سهمیه مناطق محروم، تعهدات آنان بر اساس مقررات مربوط صورت می پذیرد و مشمول موارد فوق نیستند.

تبصره ۲: مدت تعهد برای استفاده کنندگان از سهمیه های مناطق ۲و ۳ در رشته های تحصیلی دوره روزانه در هر صورت کمتر از ۵ سال نخواهد بود.

استفاده کنندگان از سهمیه های منطقه یک، خانواده شهدا، ایثارگران و رزمندگان در کدرشته محل قبولی دوره روزانه (بر اساس ضوابط مربوط به تقسیمبندی سهمیه ها) علاوه بر تعهدات شرعی و اخلاقی که به عهده دارند باید متعهد شوند که پس از گذراندن دوره تحصیل در مقطع رشته ای که پذیرفته شده اند (برای برادران پس از انجام خدمت وظیفه عمومی) به مدت یک برابر مدت زمان تحصیل خود، تعهد مربوط به استفاده از آموزش رایگان را در مناطقی که وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط تعیین می کنند، خدمت کنند.

استفاده کنندگان از سهمیه مناطق ۱، ۲ و ۳، خانواده شهدا، رزمندگان و ایثارگران در رشته های تحصیلی دوره روزانه، در صورتیکه ظرف یک سال پس از پایان دوره تحصیل (بدون احتساب خدمت وظیفه عمومی برای برادران) از انجام خدمت استنکاف کنند، وزارت ذیربط مجاز و مختار است که علاوه بر استرداد دو برابر هزینه سرانه دانشجو در طول مدت تحصیل، از تحویل مدارک تحصیلی تا انجام خدمت یا استرداد مبلغ تعیین شده، خودداری کند.

بورسیه های نهادها و وزارتخانه ها موظفند بر طبق قرارداد منعقد شده از طرف سازمان یا وزارت متبوع عمل کنند.

پذیرفته شدگان سهمیه ها و کدرشته محل های خاص (مانند سهمیه مناطق درگیر بلایای طبیعی (سیل،زلزله و.)..، رشته های دارای تعهد وزارت بهداشت و .).. تابع قوانین و مقررات مربوط به آن کدرشته محل مندرج در این دفترچه راهنما هستند.

میزان تعهد خدمت استفاده کنندگان از سهمیه بهیاری، دو برابر طول مدت تحصیل و مطابق مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

پذیرفته شدگان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دوره های غیرروزانه، اعم از: نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی، پردیس خودگردان و شهریه پرداز، تعهد خدمت آموزش رایگان ندارند.

یادآوری مهم: پذیرفته شدگان تمامی رشته های تحصیلی ذیربط در سهمیه های مختلف باید متعهد شوند که پس از فارغالتحصیل شدن در صورت نیاز سازمانها و ادارات دولتی و ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی و به تشخیص مراجع مسئول در صورت عدم نیاز سازمانها و ارگانهای مذکور، در بخش خصوصی به تشخیص و معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خدمت کنند.