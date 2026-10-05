به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سم آلتمن در مصاحبه‌ای با «دیکود»، زیرمجموعه نشریه پولیتیکو، گفت: «ما معتقدیم جهان باید بپذیرد که برای بهره‌مندی از مزایای این فناوری و برخورداری افراد از حق انتخاب و اختیار عمل، ممکن است برخی اتفاقات ناخوشایند نیز رخ دهد.»

به گفته آلتمن، میان اوپن‌ای‌آی و آنتروپیک درباره نحوه قانون‌گذاری هوش مصنوعی تفاوت بنیادینی در چشم‌انداز وجود دارد. او افزود: «من با این دیدگاه مخالفم، اما چشم‌انداز افرادی را درک می‌کنم که معتقدند این فناوری قرار است آن‌قدر قدرتمند و در عین حال خطرناک شود که فقط یک آزمایشگاه در سان‌فرانسیسکو باید آن را در اختیار داشته باشد تا از وقوع اتفاقات بد جلوگیری کند و راهی برای تقسیم و توزیع مزایای آن بیابد.»

خالق چت‌جی‌پی‌تی این رویکرد را «مبادله‌ای کاملاً غیرقابل‌قبول» خواند و گفت چنین دیدگاهی با موضع اوپن‌ای‌آی در حمایت از مقررات‌گذاری با مداخله و سخت‌گیری کمتر در تضاد است.

او گفت: «من حاضر نیستم دادوستدی را بپذیرم که براساس آن تضمین شود هیچ هک بزرگی رخ ندهد، هیچ سوءاستفاده‌ای از این فناوری صورت نگیرد، هیچ کلاهبرداری اتفاق نیفتد و هیچ رخداد بدی روی ندهد؛ زیرا معتقدم افراد در مقایسه با کارهای بد، اقدامات خوب بسیار بیشتری انجام خواهند داد.»

اظهارات آلتمن در حالی مطرح شده که با افزایش سرعت توسعه هوش مصنوعی، گمانه‌زنی‌ها درباره خطرات و ریسک‌های احتمالی سیستم‌های بسیار قدرتمند نیز افزایش یافته است.