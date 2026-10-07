اروپا هم وارد بازی هوش مصنوعی قدرتمند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت سه ساله که به طور گسترده قدرتمندترین هوش مصنوعی اروپایی برای رقابت با همتایان آمریکایی و چینی است، از ماه می ۲۰۲۶ میلادی مدل جدیدی عرضه نکرد. این شرکت در آگوست ۲۰۲۶ میلادی ارائه مدل های طرف ثالث برای مشتریان را با محصول GLM۳.۵ متعلق به شرکت چینی Z.ai آغاز کرد.

آرتور منش مدیر ارشد اجرایی این شرکت در مراسم رونمایی مدل مذکور در ابوظبی بدون اشاره به مدل های چینی یا بنچمارک خاصی گفت: مدلی که امروز معرفی می کنیم در واقع از برخی جهات فراتر از مدل های چینی از جمله سایبر است. بنابراین این روایت که اروپا قادر به رقابت نیست، واقعیت ندارد.

میسترال اعلام کرد مدل هوش مصنوعی «لوشونک»(Le Chonk) که به طور رسمی«میسترال لارج۴» نام گرفته به طور عمومی در ۲۷ اکتبر ارائه می شود. البته کارشناسان امنیت سایبری و مقامات دولتی قبل از عرضه می توانند به نسخه ای با چهارچوب های ایمنی کمتر دسترسی یابند تا قابلیت های ابزار را آزمایش کنند.

پیر استاک معاون مدیر بخش علوم میسترال نیز گفت این مدل جزو قدرتمندترین ابزارهای وزن باز موجود است.

وزن باز بودن یک مدل هوش مصنوعی به معنای آن است که کاربران می توانند مدل ها را از پلتفرم ها دانلود و روی سخت افزار خود اجرا کنند. بسیاری از مدل های چینی وزن باز هستند اما مدل های آمریکایی بسته هستند و دسترسی به آنها فقط از طریق زیرساخت های توسعه دهندگان امکانپذیر است.

علاوه بر آن به گفته استاک این مدل برای فراتر رفتن از محیط آزمایشی بررسی شد اما این امر قابل پیش بینی بود و شرکت توانست از فرار مدل ها جلوگیری کند.