جاسوس سعودی در اوپن ای آی رسوا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این پرونده نشان دهنده افزایش نگرانی های امنیتی درباره تحقیقات حساس هوش مصنوعی در حالی است که شرکت ها و دولت ها به شدت برای دستیابی به نیروهای مستعد و فناوری که مزیت های اقتصادی و استراتژیک به وجود می آورند، با یکدیگر رقابت می کنند.

طبق بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، عبدالرحمن الفوزان ۳۵ ساله از جولای ۲۰۲۵ میلادی به عنوان مهندس در اوپن ای آی فعالیت می کرد. همچنین طبق این بیانیه اوپن ای آی در تاریخ ۳۰ سپتامبر دستگاه شنودی را کشف کرد که به یک پورت یو اس بی پشت تلویزیون یک اتاق کنفرانس مدیران ارشد در یکی از ساختمان های این شرکت در سن فرانسیسکو متصل بود.

دستگاه مذکور به اندازه یک انگشت شست و دارای میکروفون بود که به دوربین نیز متصل می شد. این گجت در یک کاغذ توالت پنهان شده بود. دستگاه احتمالا ۲۸ سپتامبر متصل شده و داده های رمزگذاری شده و غیرقابل دسترسی را ذخیره می کرد. کارآگاهان بعد یک دستگاه شخصی سازی شده مشابه در کیف شخصی الفوزان یافتند.

اوپن ای آی در یک شبکه اجتماعی ایکس نوشت از مدل های هوش مصنوعی داخلی خود برای شناسایی فردی که این دستگاه را نصب کرده و منشا آن استفاده ک رده است. شرکت مدعی است شواهد نشان می دهد کارمند مذکور قصد داشته دستگاه های شنود دیگری را در مناطق حساس دفاترش با هدف ضبط جلسات، نصب کند.

شرکت هوش مصنوعی در این باره اعلام کرد: در حال حاضر هیچ نشانه ای از اینکه فرد مذکور به‌نحو نامناسب به وزن‌های مدل، کد منبع یا داده‌های مشتریان دسترسی یافته یا آنها را به بیرون منتقل کرده است، وجود ندارد. این کارمند اخراج شده است.

اوپن ای آی این موضوع را به اف بی آی ارجاع داده که مشغول تحقیق در این باره است. سفارت عربستان سعودی در آمریکا به درخواست ها برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است.