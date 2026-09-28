مدیران اوپن ای آی و آنتروپیک به استرالیا احضار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که چند روز قبل فاش شد یک عامل هوش مصنوعی اوپن ای آی وارد مخزن داده های سلامتی این کشور شده است.

آنتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا نفوذ عامل هوش مصنوعی اوپن ای آی به مخزن داده های Medicare را محکوم کرد. این یکی از رده بالاترین رویدادهای دسترسی هوش مصنوعی به سیستم های خارجی در خارج از آمریکا بود.

سخنگوی سناتور «سارا هنسون-یانگ» از استرالیا و رئیس تحقیقات اعلام کرد برای سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی اوپن ای آی و داریو آمودئی مدیر ارشد اجرایی شرکت آنتروپیک درخواست‌های کتبی جهت حضور در این جلسه تحقیق که قرار است روز پنج شنبه به طور علنی در پایتخت استرالیا برگزار شود، ارسال شده است.

این دو شرکت فناوری به درخواست ها برای اظهار نظر در خارج از ساعات اداری پاسخی نداده اند.

نفوذ عامل هوش مصنوعی اوپن ای آی به یکی از پر کاربردترین سازمان های دولتی استرالیا احتمالا سبب می شود دولت این کشور قوانین هوش مصنوعی که برای سال آینده آماده می شود را سختگیرانه تر کند و همین امر بیش از پیش به روابط استرالیا و آمریکا فشار می آورد.

در تحقیق سنا تاثیرات احتمالی هوش مصنوعی و دیتاسنترها بر جوامع، صنایع، آب و انرژی استرالیا بررسی می شود. این یکی از چند تحقیق ایالتی و دولتی درباره هوش مصنوعی است.