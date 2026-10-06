اوپن ای آی ویکی مدیا را هم هک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ویکی مدیا در پستی وبلاگی نوشت : ما می توانیم تایید کنیم برخی فعالیت ها توسط عامل های افسارگسیخته اوپن ای آی در پلتفرم های ویکی مدیا را کشف کردیم از جمله حادثه ای که درماه می رخ داد و به قطعی نسبی سرویس جستجوی ویکی داده(Wikidata Query Service) منجر شد.

این بنیاد همچنین اعلام کرد به نظر می رسد اختلال مذکور در نتیجه آن رخ داده که عامل های هوش مصنوعی از میلیون ها صفحه بازدید کرده اند و صدها هزار جستجو داده انجام داده اند. علاوه بر آن عامل های هوش مصنوعی اوپن ای آی اصلاحاتی غیرمجازی در سایت های ویکی انجام دادند، از جمله اصلاحاتی احتمالا خطرناک روی یک ابزار ارجاع که به گفته بنیاد احتمالا برای سرقت آن انجام شده بود.

ویکی مدیا اعلام کرد ابزار یادداشت برداری Etherpadآن نیز با فعالیت های مخرب عامل های هوش مصنوعی اوپن ای آی روبرو شده است.

در این میان اوپن ای آی در بیانیه ای از یافته های دقیق ویکی مدیا تقدیر و اعلام کرد با سازمان های دیگر برای تحلیل این فعالیت ها همکاری می کند.