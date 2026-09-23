اوپن ای آی و آنتروپیک در سازمان ملل گزارش می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مدیران ارشد اجرایی اوپن ای آی، آنتروپیک و هاگینگ فیس درباره هشداری فزاینده مبنی بر آنکه هوش مصنوعی قدرتمند به زودی ممکن است از کنترل انسان خارج شود و تهدیدی برای امنیت بین المللی ایجاد کند، به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش می دهند.

قرار است سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی اوپن ای آی و داریو آمودئی مدیر ارشد اجرایی آنتروپیک در کنار کلمنت دلانگ هم بنیانگذار هاگینگ فیس به ۱۵ عضو این شورا در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گزارش دهند.

آلتمن قصد دارد از رهبران جهان بخواهد بنچمارکی برای سنجش قابلیت های هوش مصنوعی ایجاد و اقدامات امنیتی شرکت ها همزمان با توسعه فناوری را ارزیابی کنند.

اعضای مجمع از جمله شرکت های رقیب هوش مصنوعی در آمریکا و چین در کنار وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این رویداد سخنرانی خواهند کرد.

یک دیپلمات اروپایی که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد هدف اصلی این مجمع شفاف سازی ریسک های واقعی از کنترل خارج شدن هوش مصنوعی به شیوه ای است که روی امنیت بین المللی و امنیت ایالت های آمریکا تاثیر بگذارد.

از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد هرگونه تلاش برای ایجاد طرحی گلوبالیستی جهت کنترل هوش مصنوعی را رد می کند و این فناوری را خارق العاده توصیف کرد اما یادآور شد آمریکا در این زمینه با احتیاط عمل خواهد کرد.

از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز هشدار داد پیشرفت سریع هوش مصنوعی ریسک هایی به همراه دارد که نمی توان از آنها غفلت کرد.