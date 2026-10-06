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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

توسعه تجارت کشاورزی یزد با تمرکز بر بازار روسیه

توسعه تجارت کشاورزی یزد با تمرکز بر بازار روسیه

یزد- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد بر تغییر مسیرهای تجاری، استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان به بازار روسیه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی در سومین نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی یزد با اشاره به شرایط تجارت بین‌المللی، اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های مسیرها و بنادر جنوبی، بازآرایی مبادی صادرات و واردات محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی یک ضرورت راهبردی است.

وی افزود: تجربه سفر اخیر به فدراسیون روسیه نشان داد بازار این کشور فرصت مناسبی برای عرضه محصولات شاخص و باکیفیت استان یزد، به‌ویژه محصولات گلخانه‌ای و باغی، فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد ادامه داد: استفاده از کریدورهای شمال کشور و ظرفیت‌های حاشیه دریای کاسپین می‌تواند مسیر مناسبی برای واردات غلات و نهاده‌های دامی مورد نیاز استان باشد و ریسک‌های تجاری را کاهش دهد.

حاجی‌حسینی توسعه لجستیک صادراتی، رعایت استانداردهای بهداشتی و قرنطینه‌ای بازار هدف و تسهیل فرآیندهای مالی را از ارکان توسعه صادرات دانست و بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و همراهی بخش خصوصی تأکید کرد.

در این نشست، اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی نیز دیدگاه‌ها و راهکارهای خود را درباره تسهیل صادرات به روسیه و استفاده از مسیرهای شمالی مطرح کردند.

کد مطلب 6969360

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