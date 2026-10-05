کتابداران مرکزی فرهنگ اهدای کتاب را به مدارس اراک بردند

علی‌اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی علاوه بر فراهم کردن دسترسی عمومی به منابع مطالعاتی، وظیفه دارند با حضور فعال در مدارس و ارتباط مستقیم با دانش‌آموزان، زمینه انس بیشتر آنان با کتاب و مطالعه را فراهم کنند.

وی افزود: در همین راستا، کتابداران کتابخانه عمومی استاد دهگان اراک با حضور در مدرسه دخترانه حضرت موسی بن جعفر (ع)، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و ترویجی را برای دانش‌آموزان اجرا کردند که یکی از محورهای اصلی این برنامه، معرفی پویش اهدای کتاب به کتابخانه مرکزی امیرکبیر اراک بود.

احمدی تصریح کرد: در این برنامه از دانش‌آموزان دعوت شد کتاب‌هایی را که مطالعه کرده‌اند و دیگر مورد استفاده شخصی آنان نیست، اما همچنان از نظر محتوایی برای سایر علاقه‌مندان قابل استفاده است، به کتابخانه مرکزی اهدا کنند تا این منابع پس از طی فرآیندهای مربوط، در اختیار دیگر اعضای جامعه کتابخوان قرار گیرد.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی ادامه داد: فرهنگ اهدای کتاب می‌تواند از دوران کودکی و نوجوانی در میان دانش‌آموزان نهادینه شود و هر کتابی که از یک قفسه شخصی به کتابخانه منتقل می‌شود، می‌تواند مسیر مطالعه و یادگیری فرد دیگری را نیز هموار کند.

وی از اجرای برنامه‌های جانبی برای ایجاد فضای جذاب و تعاملی برای دانش‌آموزان خبر داد و گفت: در این برنامه، جدول برنامه هفتگی کلاسی طراحی و چاپ و میان دانش‌آموزان توزیع شد تا ضمن استفاده در طول سال تحصیلی، ارتباط آنان با فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه نیز استمرار داشته باشد.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی تاکید کرد: قصه‌گویی، معرفی کتاب و اجرای فعالیت‌های خلاقانه و رنگ‌آمیزی کاربرگ «ماموریت کتاب‌های پرنده» نیز از دیگر برنامه‌های کتابداران کتابخانه استاد دهگان در این مدرسه بود که با مشارکت و استقبال دانش‌آموزان همراه شد.

وی افزود: تداوم حضور کتابداران در مدارس و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت عادت مطالعه، شناسایی استعدادهای فرهنگی دانش‌آموزان و تبدیل کتابخانه به یکی از کانون‌های فعال فرهنگی در زندگی کودکان و نوجوانان داشته باشد.

احمدی بیان کرد: اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از اجرای برنامه‌های مشارکتی و خلاقانه با مدارس استقبال می‌کند و تلاش خواهد کرد با توسعه این برنامه‌ها، زمینه حضور بیشتر دانش‌آموزان در کتابخانه‌های عمومی و مشارکت آنان در فعالیت‌های فرهنگی، از جمله اهدای کتاب، فراهم شود.