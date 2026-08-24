به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر دوشنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی در حوزه پروژههای عمرانی و اقتصادی قابل افتتاح و کلنگزنی، رتبه نخست کشور را در سال جاری کسب کرده که این موفقیت حاصل تلاش و همافزایی مجموعه دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری و روستایی استان است.
وی افزود: در هفته دولت سال جاری در مجموع ۳ هزار و ۱۳۹ پروژه در استان مرکزی افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود که از این تعداد ۲ هزار و ۹۰۷ پروژه افتتاحی و ۲۳۲ پروژه کلنگزنی است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: مجموع ارزش این پروژهها به ۶۸ هزار میلیارد تومان میرسد که ۴۲ پروژه اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان و ۳۹۸ پروژه به ارزش ۶۵ هزار میلیارد تومان نیز در بخشهای مختلف افتتاح میشود.
وی ادامه داد: اجرای این پروژهها زمینه ایجاد ۴۸ هزار و ۳۸۷ فرصت شغلی را فراهم کرده است که از این میزان، حدود ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۲۷ هزار شغل غیرمستقیم خواهد بود و پروژهها در تمامی نقاط استان، اعم از شهرها و روستاها اجرا شدهاند.
استاندار مرکزی تاکید کرد: در شهریورماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۶ پروژه در استان افتتاح شد، در حالیکه امسال این تعداد به ۳ هزار و ۱۳۹ پروژه رسیده و از نظر تعداد پروژهها بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشتهایم.
وی افزود: میزان اشتغال ایجادشده از حدود ۱۱ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ به ۴۸ هزار نفر در سال جاری افزایش یافته است.
زندیه وکیلی با بیان اینکه این آمار بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه منتاک و مستندات پروژهها استخراج شده است بیان کرد: ثبت پروژهها در این سامانه نیازمند ارائه اطلاعات دقیق از جمله میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار و مبلغ جذبشده و اسناد مربوط به پروژههاست و دستگاههای اجرایی باید نسبت به تکمیل اطلاعات پروژههای خود اقدام کنند.
وی افزود: استان مرکزی در حوزه انرژی خورشیدی با ۹۴۰ مگاوات در جایگاه نخست کشور قرار دارد و در حوزه شورای آموزش و پرورش نیز به عنوان استان برتر کشور معرفی شده است.
زندیه وکیلی بیان کرد: در حوزه عمرانی، امنیتی، مدیریت بحران و مبارزه با مواد مخدر رتبه نخست کشور را کسب و در حوزه اجتماعی نیز مورد تقدیر سازمان امور اجتماعی قرار گرفتهایم.
افتتاح بزرگترین کتابخانه ایران و تالار مرکزی اراک در سفر رئیسجمهور
استاندار مرکزی گفت: همزمان با برنامهریزی برای سفر رئیسجمهور به استان مرکزی، دو پروژه فرهنگی بزرگ برای افتتاح آماده شده است که شامل بزرگترین کتابخانه ایران با ۱۹ هزار مترمربع زیربنا و تالار مرکزی اراک به عنوان یکی از بزرگترین و بهترین تالارهای هنری کشور است.
وی از آغاز عملیات اجرایی چند پروژه آزادراهی خبر داد و گفت: در استان مرکزی اجرای چهار آزادراه در دستور کار قرار گرفته که سه پروژه عملیات اجرایی آنها آغاز شده و آزادراه سلفچگان ـ اراک نیز در روزهای اخیر در هیئت وزیران به تصویب رسیده و بهزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی در حوزه اشتغال و پرداخت تسهیلات ازدواج نیز در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد و در توسعه عدالت آموزشی جزو سه استان برتر است.
وی ادامه داد: در حوزه مسکن نیز با وجود شرایط نامناسب استان در زمان آغاز دولت، اکنون به رتبههای اول تا پنجم کشور رسیدهایم و جایگاه استان در حوزه ورزش از رتبه ۲۸ کشور به رتبه هشتم ارتقا یافته است.
زندیه وکیلی تاکید کرد: در زمان آغاز فعالیت دولت، اراک و ساوه در شمار شهرهای دارای تنش و بحران جدی آب قرار داشتند، اما با مجموعه اقدامات انجامشده، حتی یک روز قطعی آب در استان نداشتیم و توانستیم از این بحران عبور کنیم.
وی افزود: استفاده از پساب برای تأمین نیاز صنایع و توسعه فضای سبز در استان با جدیت دنبال میشود و اجرای این طرح در پتروشیمی شازند و شهرهای اراک و خمین در دستور کار قرار دارد.
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با محوریت خدمت به خانواده شهدا دنبال میشود
استاندار مرکزی با اشاره به برنامههای حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: خدمت به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران از اولویتهای مهم مدیریت استان است و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، فرمانداران و دستگاههای اجرایی در این زمینه تلاشهای مستمری داشتهاند.
وی افزود: در جریان جنگ رمضان، شماری از شهدای استان مرکزی در این حوادث به شهادت رسیدند و شهر خمین نیز بیش از ۸۰۰ بار هدف حملات دشمن قرار گرفت و محلات نیز مورد حمله قرار گرفت.
زندیه وکیلی تصریح کرد: اراک نیز به دلیل برخورداری از مراکز و صنایع مهم، در معرض حملات قرار گرفت و بیش از ۲۳۰ کارخانه و مرکز صنعتی و حدود ۳ هزار واحد مسکونی در استان و بهویژه اراک آسیب دیدند.
وی گفت: این توفیقات حاصل همافزایی دستگاههای استان است و با تأمین منابع مالی، روند اجرای پروژهها و خدمترسانی به مردم شتاب بیشتری خواهد گرفت.
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