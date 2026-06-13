کتابخانه مرکزی اراک با ظرفیت یک میلیون جلد کتاب طراحی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از کتابخانه مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روند تکمیل و آمادهسازی کتابخانه مرکزی استان در مراحل پایانی قرار دارد و این مجموعه بهزودی آماده بهرهبرداری و افتتاح خواهد شد.
وی افزود: این پروژه یکی از طرحهای بزرگ فرهنگی استان است که در زمینی به مساحت بیش از ۶ هزار متر مربع و با زیربنای ۱۹ هزار متر مربع در هفت طبقه احداث شده و از جمله بزرگترین کتابخانههای کشور به شمار میرود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: عملیات ساختمانی کتابخانه مرکزی اراک در مراحل پایانی قرار دارد و بهرهبرداری کامل از آن مستلزم تکمیل تجهیزات و آمادهسازی زیرساختهای لازم است.
وی ادامه داد: طولانی شدن روند تجهیز و آمادهسازی کتابخانه مرکزی، بهرهبرداری بهموقع و مطلوب از این ظرفیت فرهنگی را با چالش مواجه میکند.
استاندار مرکزی تأکید کرد: اراک با پیشینه غنی فرهنگی و برخورداری از مفاخر علمی و نسخ خطی ارزشمند، ظرفیت بالایی برای تقویت جایگاه کتابخانه مرکزی بهعنوان یک مرجع فرهنگی و پژوهشی دارد.
وی افزود: هدفگذاری این پروژه، تبدیل کتابخانه مرکزی اراک به یکی از مراکز شاخص پژوهشی و کتابخانهای در سطح ملی و بینالمللی است.
زندیه وکیلی بیان کرد: ظرفیت کتابخانه مرکزی اراک برای نگهداری یک میلیون جلد کتاب هدفگذاری شده و این مجموعه باید در چارچوب کارکرد تخصصی خود بهعنوان مرکز کتابخانهای و پژوهشی فعالیت کند.
استاندار مرکزی گفت: از خیران، فرهیختگان و علاقهمندان فرهنگی دعوت شد تا با ارائه پیشنهادها و اهدای کتابهای نفیس، نسخ خطی و آثار ارزشمند، در غنای کتابخانه مرکزی مشارکت کرده و در ارتقای جایگاه فرهنگی و پژوهشی استان مرکزی نقشآفرینی کنند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: کتابخانه مرکزی اراک با اتکا به ظرفیتهای فرهنگی و علمی استان، باید به یکی از قطبهای مهم پژوهشی و فرهنگی کشور تبدیل شود.
به گزارش مهر؛ این پروژه عظیم با زیربنای ۱۹ هزار و ۵۰۰ مترمربع در ۷ طبقه، در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۵۸۷ مترمربع احداث شده و عملیات اجرایی آن که از سال ۱۳۹۳ آغاز شده، در مراحل پایانی قرار دارد و با تکمیل اعتبار به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان، بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
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