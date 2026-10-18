به گزارش خبرگزاری مهر، طرح استانی اهدانش «تأمین کتاب کودک برای کتابخانه های عمومی استان» با هدف ایجاد نشاط و غنی‌سازی منابع بخش‌های کودک کتابخانه‌های استان و با مشارکت مردم و خیرین آغاز به کار کرده است؛ این پویش فرصتی فراهم می‌کند تا علاقه‌مندان به کتاب و فرهنگ بتوانند با مشارکت خود، در ترویج دانایی و شادی در میان کودکان استان نقش داشته باشند.

محمد نصیری؛ سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران با بیان اینکه هم اکنون ۱۸۲ کتابخانه استان دارای بخش کودک فعال است و این مراکز در کتابخانه‌های عمومی تنها محلی برای نگهداری کتاب‌های ویژه این گروه سنی نیست، افزود: این بخش نقطه آغاز آشنایی نسل جدید با مطالعه، اندیشه و فرهنگ مکتوب است. کودکانی که امروز در میان قفسه‌های کتاب به‌جست‌وجوی داستانی تازه‌اند، همان نسلی هستند که فردا مسئولیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را بر عهده خواهند گرفت. از این منظر، توجه به کودکان در کتابخانه‌ها صرفاً یک فعالیت فرهنگی نیست، بلکه نگاهی آینده‌نگر به سرمایه انسانی جامعه است.

نصیری با تأکید بر نقش خانواده‌ها و جامعه در ترویج فرهنگ مطالعه گفت: کتابخوانی در سنین پایین، پایه‌های فکری و اخلاقی کودکان را شکل می‌دهد و زمینه رشد اجتماعی و علمی آنان را فراهم می‌کند. هدف ما از این پویش، نه‌تنها تأمین کتاب، بلکه ایجاد انگیزه در کودکان و نوجوانان برای مطالعه و یادگیری است.

وی درباره جزئیات پویش توضیح داد و گفت: «تأمین کتاب کودک» در استان آغاز شده تا ۱۵۰۰ جلد کتاب کودک را به کتابخانه‌های عمومی استان برساند. خیرین کتاب‌دوست با مشارکت در این پویش و با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان، یک جلد کتاب خریداری کرده؛ کتابی که سال‌ها دست‌به‌دست می‌چرخد و ده‌ها کودک آن را می‌خوانند. شاید یکی از همان کودکان، دقیقاً با همین کتاب، مسیر زندگی‌اش را پیدا کند؛ شما نمی‌دانید او کیست، اما می‌دانید کتابی که امروز می‌خرید، می‌تواند فردا نقطه شروع همه‌چیز باشد. در یک کلام، قفسه‌ها منتظرند، کودکان تهران هم.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران درباره نحوه مشارکت مردم گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به تارنمای پویش به نشانی سایت اهدانش http://B۲n.ir/dn۶۹۱۷ و یا کلیک اینجا مبالغ دلخواه خود را اهدا کنند. این کمک‌ها صرف خرید کتاب برای بخش کودک کتابخانه‌های عمومی استان خواهد شد و نقش مستقیمی در افزایش دسترسی کودکان و نوجوانان به منابع فرهنگی و آموزشی دارد.

وی با اشاره به نقش خیران فرهنگی افزود: مشارکت خیرانی که دغدغه رشد فرهنگی نسل آینده را دارند، می‌تواند اثرگذاری این پویش را چند برابر کند. هر کتاب، هر کمک مالی و هر حمایت معنوی از سوی شهروندان، مستقیماً در ارتقای کیفیت منابع کتابخانه‌ها و ایجاد محیطی سالم و آموزنده برای کودکان و نوجوانان تأثیرگذار خواهد بود.

نصیری در پایان ضمن دعوت از مردم و خیرین فرهنگی جهت مشارکت در این حرکت انسان‌دوستانه، گفت: هر کتاب هدیه‌ای است برای لبخند یک کودک و هر لبخند، انگیزه‌ای تازه برای کتابخوانی و دانایی بیشتر است؛ با آغاز این پویش، امیدواریم شاهد استقبال گسترده شهروندان و سازمان‌های حامی فرهنگ و آموزش باشیم. این حرکت جمعی می‌تواند گامی بزرگ در جهت ایجاد عدالت فرهنگی و افزایش سطح سواد و علاقه به کتاب در استان تهران باشد