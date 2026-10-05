به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف جهت‌دهی به حمایت‌های پژوهشی و فراهم کردن زمینه برای تولید دانش مسئله‌محور و کاربردی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای فراخوان اولویت‌های پژوهشی بازی‌های رایانه‌ای (ویدئویی) 1405-1406 را منتشر کرده است.

بر اساس این فراخوان از پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مراکز پژوهشی و صاحب‌نظران این حوزه دعوت شده است تا طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها، رساله‌های دکتری و گزارش‌های سیاستی خود را با توجه به اولویت‌های اعلام‌شده جهت ارزیابی ارسال کنند.

اولویت‌های پژوهشی بر اساس مصوبه میز تخصصی مطالعات رایانه‌ای با مشارکت و همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1405 تدوین شده که عبارت است از:

۱. اقتصاد، تأمین مالی و بازار صنعت بازی

طراحی مدل‌های تأمین مالی بومی صنعت بازی ایران

تحلیل عملکرد نهادهای سرمایه‌گذار در صنعت بازی ایران

اقتصاد غیررسمی بازی در ایران: گیفت‌کارت، دانلود رایگان و بازار سخت‌افزار

اقتصاد سیاسی پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های توزیع بازی در ایران

اندازه‌شناسی بازار و تحلیل زنجیره ارزش صنعت بازی ایران

بازار بازی‌های موبایلی در منطقه منا و خاورمیانه

طراحی اقتصاد درون‌بازی بومی مبتنی بر ذائقه مخاطب ایرانی

مدل‌های مالیاتی و مشوق‌های اقتصادی دولت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران

تأمین مالی و تاب‌آوری تیم‌های نوپا با تمرکز بر استان‌های غیرمرکزی (به‌جز تهران، اصفهان و خراسان رضوی)

۲. تنظیم‌گری، حقوق و چارچوب حکمرانی بازی‌های دیجیتال در ایران

مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی در فرآیند تولید و انتشار بازی در ایران

نقش و روند پارک‌های علم و فناوری در توسعه اکوسیستم تولید بازی ایران

شرایط پایداری اکوسیستم نوآوری و شتاب‌دهنده‌های بازی

مطالعه تطبیقی نظام‌های صنفی بازی‌های رایانه‌ای در ایران و کشورهای پیشرو

۳. مطالعات فرهنگی، اجتماعی و هویت

طراحی بازی مبتنی بر فرهنگ و روایت‌های بومی

مطالعه اجتماعات گیمرها؛ فرهنگ، هویت و زندگی روزمره

دانش انتقادی خانواده و بازی

مطالعه نسلی بازی‌ها در ایران

سبک‌های گفتاری و تعاملات زبانی در فضای بازی‌ها

جنسیت در طراحی و مصرف بازی

مطالعه قواعد و مقتضیات محیط‌های همبازی (بازیکده‌ها)

فلسفه، اخلاق و مسئولیت اجتماعی در صنعت بازی

۴. دیپلماسی فرهنگی، صادرات و همکاری‌های بین‌المللی

دیپلماسی فرهنگی و بازارهای بین‌المللی

همکاری با ناشران بین‌المللی: فرصت‌ها و چالش‌ها

۵. بازی‌های جدی، سلامت، آموزش

اثربخشی یک دهه بازی‌های ایرانی جدی در حوزه سلامت بر بازیکنان (با تأکید بر محصولات سیگپ)

آینده پژوهی صنعت بازی جدی در ایران

مدل‌های تأمین مالی برای صنعت بازی جدی در ایران

۶. آینده، نوآوری و تحول اکوسیستم

کاربست و پیامدهای هوش مصنوعی در زنجیره تولید و مصرف بازی‌های رایانه‌ای در ایران

سناریوهای تحول اکوسیستم بازی ایران در افق ده ساله

۷. ورزش‌های الکترونیک

تحلیل اکوسیستم ورزش‌های الکترونیک در ایران

تحلیل تورنمنت‌های داخلی و حضور بین‌المللی ورزش‌های الکترونیک ایران

۸. مطالعات رسانه، محتوا و اقتصاد خالقان

مطالعه استریمرها و اقتصاد تولید محتوای زنده

مطالعه رسانه‌های تخصصی در حوزه بازی در ایران

۹. بازی و بحران‌های اجتماعی

بازی و جنبش‌های اجتماعی

بازی و جنگ

۱۰. سایر موضوعات مرتبط در زمینه مطالعات بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای

مهلت ارسال طرحنامه پیشنهادی: 30 مهر 1405

پژوهشگران علاقه‌مند به اجرای هر یک از این اولویت‌ها، باید کاربرگ پیشنهاد طرح پژوهشی را تکمیل و از طریق نشانی Pazhoheshi@ricac.ac.ir به امور پژوهشی پژوهشگاه ارائه کنند. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس پژوهشکده ارتباطات، خانم مرادی تماس بگیرند. تلفن: 88919174