به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف جهتدهی به حمایتهای پژوهشی و فراهم کردن زمینه برای تولید دانش مسئلهمحور و کاربردی در حوزه بازیهای رایانهای فراخوان اولویتهای پژوهشی بازیهای رایانهای (ویدئویی) 1405-1406 را منتشر کرده است.
بر اساس این فراخوان از پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مراکز پژوهشی و صاحبنظران این حوزه دعوت شده است تا طرحهای پژوهشی، پایاننامهها، رسالههای دکتری و گزارشهای سیاستی خود را با توجه به اولویتهای اعلامشده جهت ارزیابی ارسال کنند.
اولویتهای پژوهشی بر اساس مصوبه میز تخصصی مطالعات رایانهای با مشارکت و همکاری بنیاد ملی بازیهای رایانهای در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1405 تدوین شده که عبارت است از:
۱. اقتصاد، تأمین مالی و بازار صنعت بازی
- طراحی مدلهای تأمین مالی بومی صنعت بازی ایران
- تحلیل عملکرد نهادهای سرمایهگذار در صنعت بازی ایران
- اقتصاد غیررسمی بازی در ایران: گیفتکارت، دانلود رایگان و بازار سختافزار
- اقتصاد سیاسی پلتفرمها و فروشگاههای توزیع بازی در ایران
- اندازهشناسی بازار و تحلیل زنجیره ارزش صنعت بازی ایران
- بازار بازیهای موبایلی در منطقه منا و خاورمیانه
- طراحی اقتصاد درونبازی بومی مبتنی بر ذائقه مخاطب ایرانی
- مدلهای مالیاتی و مشوقهای اقتصادی دولت و صندوقهای سرمایهگذاری در ایران
- تأمین مالی و تابآوری تیمهای نوپا با تمرکز بر استانهای غیرمرکزی (بهجز تهران، اصفهان و خراسان رضوی)
۲. تنظیمگری، حقوق و چارچوب حکمرانی بازیهای دیجیتال در ایران
- مسئولیتهای حقوقی و اخلاقی در فرآیند تولید و انتشار بازی در ایران
- نقش و روند پارکهای علم و فناوری در توسعه اکوسیستم تولید بازی ایران
- شرایط پایداری اکوسیستم نوآوری و شتابدهندههای بازی
- مطالعه تطبیقی نظامهای صنفی بازیهای رایانهای در ایران و کشورهای پیشرو
۳. مطالعات فرهنگی، اجتماعی و هویت
- طراحی بازی مبتنی بر فرهنگ و روایتهای بومی
- مطالعه اجتماعات گیمرها؛ فرهنگ، هویت و زندگی روزمره
- دانش انتقادی خانواده و بازی
- مطالعه نسلی بازیها در ایران
- سبکهای گفتاری و تعاملات زبانی در فضای بازیها
- جنسیت در طراحی و مصرف بازی
- مطالعه قواعد و مقتضیات محیطهای همبازی (بازیکدهها)
- فلسفه، اخلاق و مسئولیت اجتماعی در صنعت بازی
۴. دیپلماسی فرهنگی، صادرات و همکاریهای بینالمللی
- دیپلماسی فرهنگی و بازارهای بینالمللی
- همکاری با ناشران بینالمللی: فرصتها و چالشها
۵. بازیهای جدی، سلامت، آموزش
- اثربخشی یک دهه بازیهای ایرانی جدی در حوزه سلامت بر بازیکنان (با تأکید بر محصولات سیگپ)
- آینده پژوهی صنعت بازی جدی در ایران
- مدلهای تأمین مالی برای صنعت بازی جدی در ایران
۶. آینده، نوآوری و تحول اکوسیستم
- کاربست و پیامدهای هوش مصنوعی در زنجیره تولید و مصرف بازیهای رایانهای در ایران
- سناریوهای تحول اکوسیستم بازی ایران در افق ده ساله
۷. ورزشهای الکترونیک
تحلیل اکوسیستم ورزشهای الکترونیک در ایران
تحلیل تورنمنتهای داخلی و حضور بینالمللی ورزشهای الکترونیک ایران
۸. مطالعات رسانه، محتوا و اقتصاد خالقان
- مطالعه استریمرها و اقتصاد تولید محتوای زنده
- مطالعه رسانههای تخصصی در حوزه بازی در ایران
۹. بازی و بحرانهای اجتماعی
- بازی و جنبشهای اجتماعی
- بازی و جنگ
۱۰. سایر موضوعات مرتبط در زمینه مطالعات بازیهای ویدئویی و رایانهای
مهلت ارسال طرحنامه پیشنهادی: 30 مهر 1405
پژوهشگران علاقهمند به اجرای هر یک از این اولویتها، باید کاربرگ پیشنهاد طرح پژوهشی را تکمیل و از طریق نشانی Pazhoheshi@ricac.ac.ir به امور پژوهشی پژوهشگاه ارائه کنند. همچنین علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس پژوهشکده ارتباطات، خانم مرادی تماس بگیرند. تلفن: 88919174
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