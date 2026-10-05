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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

فراخوان اولویت‌های پژوهشی بازی‌های ویدئویی منتشر شد

فراخوان اولویت‌های پژوهشی بازی‌های ویدئویی منتشر شد

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف جهت‌دهی به حمایت‌های پژوهشی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای فراخوان اولویت‌های پژوهشی بازی‌های رایانه‌ای را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف جهت‌دهی به حمایت‌های پژوهشی و فراهم کردن زمینه برای تولید دانش مسئله‌محور و کاربردی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای فراخوان اولویت‌های پژوهشی بازی‌های رایانه‌ای (ویدئویی) 1405-1406 را منتشر کرده است.

بر اساس این فراخوان از پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مراکز پژوهشی و صاحب‌نظران این حوزه دعوت شده است تا طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها، رساله‌های دکتری و گزارش‌های سیاستی خود را با توجه به اولویت‌های اعلام‌شده جهت ارزیابی ارسال کنند.

اولویت‌های پژوهشی بر اساس مصوبه میز تخصصی مطالعات رایانه‌ای با مشارکت و همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1405 تدوین شده که عبارت است از:

۱. اقتصاد، تأمین مالی و بازار صنعت بازی

  • طراحی مدل‌های تأمین مالی بومی صنعت بازی ایران
  • تحلیل عملکرد نهادهای سرمایه‌گذار در صنعت بازی ایران
  • اقتصاد غیررسمی بازی در ایران: گیفت‌کارت، دانلود رایگان و بازار سخت‌افزار
  • اقتصاد سیاسی پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های توزیع بازی در ایران
  • اندازه‌شناسی بازار و تحلیل زنجیره ارزش صنعت بازی ایران
  • بازار بازی‌های موبایلی در منطقه منا و خاورمیانه
  • طراحی اقتصاد درون‌بازی بومی مبتنی بر ذائقه مخاطب ایرانی
  • مدل‌های مالیاتی و مشوق‌های اقتصادی دولت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران
  • تأمین مالی و تاب‌آوری تیم‌های نوپا با تمرکز بر استان‌های غیرمرکزی (به‌جز تهران، اصفهان و خراسان رضوی)

۲. تنظیم‌گری، حقوق و چارچوب حکمرانی بازی‌های دیجیتال در ایران

  • مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی در فرآیند تولید و انتشار بازی در ایران
  • نقش و روند پارک‌های علم و فناوری در توسعه اکوسیستم تولید بازی ایران
  • شرایط پایداری اکوسیستم نوآوری و شتاب‌دهنده‌های بازی
  • مطالعه تطبیقی نظام‌های صنفی بازی‌های رایانه‌ای در ایران و کشورهای پیشرو

۳. مطالعات فرهنگی، اجتماعی و هویت

  • طراحی بازی مبتنی بر فرهنگ و روایت‌های بومی
  • مطالعه اجتماعات گیمرها؛ فرهنگ، هویت و زندگی روزمره
  • دانش انتقادی خانواده و بازی
  • مطالعه نسلی بازی‌ها در ایران
  • سبک‌های گفتاری و تعاملات زبانی در فضای بازی‌ها
  • جنسیت در طراحی و مصرف بازی
  • مطالعه قواعد و مقتضیات محیط‌های همبازی (بازیکده‌ها)
  • فلسفه، اخلاق و مسئولیت اجتماعی در صنعت بازی

۴. دیپلماسی فرهنگی، صادرات و همکاری‌های بین‌المللی

  • دیپلماسی فرهنگی و بازارهای بین‌المللی
  • همکاری با ناشران بین‌المللی: فرصت‌ها و چالش‌ها

۵. بازی‌های جدی، سلامت، آموزش

  • اثربخشی یک دهه بازی‌های ایرانی جدی در حوزه سلامت بر بازیکنان (با تأکید بر محصولات سیگپ)
  • آینده پژوهی صنعت بازی جدی در ایران
  • مدل‌های تأمین مالی برای صنعت بازی جدی در ایران

۶. آینده، نوآوری و تحول اکوسیستم

  • کاربست و پیامدهای هوش مصنوعی در زنجیره تولید و مصرف بازی‌های رایانه‌ای در ایران
  • سناریوهای تحول اکوسیستم بازی ایران در افق ده ساله

۷. ورزش‌های الکترونیک

تحلیل اکوسیستم ورزش‌های الکترونیک در ایران

تحلیل تورنمنت‌های داخلی و حضور بین‌المللی ورزش‌های الکترونیک ایران

۸. مطالعات رسانه، محتوا و اقتصاد خالقان

  • مطالعه استریمرها و اقتصاد تولید محتوای زنده
  • مطالعه رسانه‌های تخصصی در حوزه بازی در ایران

۹. بازی و بحران‌های اجتماعی

  • بازی و جنبش‌های اجتماعی
  • بازی و جنگ

۱۰. سایر موضوعات مرتبط در زمینه مطالعات بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای

مهلت ارسال طرحنامه پیشنهادی: 30 مهر 1405

پژوهشگران علاقه‌مند به اجرای هر یک از این اولویت‌ها، باید کاربرگ پیشنهاد طرح پژوهشی را تکمیل و از طریق نشانی Pazhoheshi@ricac.ac.ir به امور پژوهشی پژوهشگاه ارائه کنند. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس پژوهشکده ارتباطات، خانم مرادی تماس بگیرند. تلفن: 88919174

فراخوان اولویت‌های پژوهشی بازی‌های ویدئویی منتشر شد

کد مطلب 6968635

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