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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

در «هفته تهران»، هنر به فضاهای عمومی پایتخت می‌آید

در «هفته تهران»، هنر به فضاهای عمومی پایتخت می‌آید

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از اجرای ویژه‌برنامه‌های «هفته هنری تهران» از ۱۲ تا ۱۸ مهر در مناطق ۲۲گانه تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خراسانی‌زاده با اشاره به فرارسیدن هفته تهران و پیشینه نام‌گذاری ۱۴ مهر به‌عنوان «روز تهران» از برنامه‌ریزی گسترده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای این ایام خبر داد و افزود: اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۹۵ و به مناسبت دویست‌وسی‌امین سالگرد انتخاب تهران به‌عنوان پایتخت، ۱۴ مهر را «روز تهران» نام‌گذاری کردند. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز با توجه به ویژگی‌ها و هویت تاریخی، فرهنگی و هنری پایتخت، برنامه‌های متنوعی را برای این ایام تدارک دیده است.

وی با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی مستقیم معاونت‌های هنری در این مناسبت ادامه داد: «هفته تهران» فرصتی ارزشمند برای بازخوانی، احیا و تقویت هویت هنری شهر است. رویکرد ما در این رویداد کاملاً هنری، خلاق و دسترس‌پذیر برای عموم مردم است؛ از این رو معاونت‌های هنری و فرهنگسراها باید میدان‌دار اصلی اجرای این برنامه‌ها در سطح محلات و میادین شهر باشند.

انتقال هنر به فضاهای عمومی و تجمعات شبانه شهری

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به قالب این برنامه‌ها تصریح کرد: با توجه به تجارب زیسته و خاطرات جمعی شکل‌گرفته در بزنگاه‌های اجتماعی در نظر داریم با محوریت مدیریت‌های فرهنگی هنری مناطق ۲۲گانه و فرهنگسراهای تخصصی، رویدادهای هنری را از فضاهای بسته و سالن‌ها خارج کنیم و به مراکز پرتردد و محل تجمعات شبانه شهروندان ببریم.

خراسانی‌زاده درباره اهداف کلان این رویداد خاطرنشان کرد: تقویت هویت شهری و تعمیق تعلق خاطر شهروندان به تهران و بازتاب مفاهیمی همچون امید، همبستگی، پایداری و جریان زندگی در قالب‌های هنری، مهم‌ترین اهداف «هفته هنری تهران» به شمار می‌روند.

تنوع برنامه‌ها در پهنه‌های ۲۲گانه تهران

وی درباره نحوه اجرای این طرح توضیح داد: مدیریت‌های فرهنگی هنری مناطق ۲۲گانه متناسب با بوم، هویت محلی و ظرفیت‌های هر منطقه، برنامه‌های مصوب خود را درقالب‌های متنوعی از جمله اجرای موسیقی، شعرخوانی، نمایش‌های خیابانی، کارگاه‌های تخصصی و نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی اجرا خواهند کرد.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: رویکرد اصلی تمامی این برنامه‌ها، مردم‌محوری، اختصار، اثرگذاری بالا و تطابق با زیست شبانه و فضای عمومی پایتخت است تا زمینه مشارکت حداکثری اقشار مختلف مردم فراهم شود.

کد مطلب 6968767
زهرا اسكندری

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