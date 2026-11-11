به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی در نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان ضعف فرهنگ صحیح رانندگی در میان کاربران جاده‌ای را از عوامل مهم وقوع تصادفات دانست و اظهار کرد: رانندگان خودروهای سواری، کامیونداران، معدن‌داران و دستفروشان هر یک در ارتقای ایمنی راه‌ها نقش دارند و باید نسبت به رعایت ضوابط ترافیکی مسئولیت پذیر باشند.

وی با اشاره به گستردگی راه‌های استان سمنان افزود: طول زیاد محورهای مواصلاتی استان، ضرورت توجه ویژه به ایمنی راه‌ها و برنامه‌ریزی هدفمند برای کاهش حوادث جاده‌ای را دوچندان کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به وضعیت محور ایوانکی ـ شریف آباد بیان کرد: تعدد راه‌های دسترسی غیرمجاز ناشی از فعالیت صنایع و شهرک صنعتی ایوانکی، از عوامل بروز حوادث در این محور بوده که در همین راستا، از مجموع هشت دوربرگردان غیرمجاز، ۶ مورد با تلاش عوامل راهداری مسدود شده است.

قدمی ادامه داد: عملیات تعریض این محور طی چهار ماه انجام شده و شانه سازی و اصلاح شیب شیروانی در طول مسیر نیز با هدف بهبود شرایط تردد و افزایش ضریب ایمنی به اجرا درآمده است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی برای رانندگان کامیون، موتورسواران و صاحبان صنایع با هدف اصلاح رفتارهای پرخطر، ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش تصادفات در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های مسئول و کاربران راه خاطرنشان کرد: کاهش سوانح جاده‌ای تنها با اقدامات عمرانی و ایمن‌سازی زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود، بلکه ارتقای فرهنگ ترافیک و مسئولیت پذیری رانندگان نیز در حفظ جان کاربران جاده‌ای نقش تعیین کننده‌ای دارد.