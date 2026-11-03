به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی ظهر سه شنبه در بازدید راه های مواصلاتی گرمسار اظهار کرد: این عملیات با هدف ارتقای ایمنی تردد، افزایش پایداری سازه‌های فنی و بهبود وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای در این محور در حال اجرا است.

وی با اشاره به اهمیت نگهداری و بازسازی ابنیه فنی در شبکه راه‌های مواصلاتی افزود: رسیدگی به وضعیت این سازه‌ها علاوه بر افزایش عمر مفید آن‌ها، از گسترش آسیب‌ها و تحمیل هزینه‌های بیشتر برای تعمیرات اساسی جلوگیری می‌کند.

معاون راهداری استان سمنان با تأکید بر ضرورت نگهداری مستمر زیرساخت‌های جاده‌ای تصریح کرد: ابنیه فنی از بخش‌های مهم شبکه راه‌ها هستند و وضعیت مناسب آن‌ها نقش مستقیمی در پایداری مسیر و تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای دارد.

موسوی خاطرنشان کرد: بهسازی و نگهداری محورهای مواصلاتی استان با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی و ارتقای سطح ایمنی تردد با جدیت دنبال می‌شود.