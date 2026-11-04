به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی ظهر چهارشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان اظهار کرد: عملیات بهسازی محور ایوانکی–آبسرد با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت سطح راه و تسهیل عبور و مرور کاربران جاده‌ای اجرا شد و اکنون با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه بهسازی راه‌های مواصلاتی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است، افزود: محورهای پرتردد و شریان‌های ارتباطی استان به دلیل حجم تردد و نقش مهمی که در جابه‌جایی مسافران و حمل‌ونقل کالا دارند، نیازمند نگهداری مستمر و اجرای طرح‌های عمرانی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان ادامه داد: در همین راستا، کارگاه های راهداری و راه‌سازی در نقاط مختلف استان فعال هستند و پروژه‌های متعددی در زمینه روکش و لکه گیری آسفالت، بهسازی مسیرها و ارتقای ایمنی راه‌ها در حال اجرا است.

قدمی با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات نگهداری راه‌ها تصریح کرد: حفظ کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای تنها با اجرای پروژه‌های مقطعی محقق نمی‌شود، بلکه برنامه‌ریزی مستمر و حضور میدانی عوامل راهداری برای نگهداری و بهسازی شبکه راه‌های استان ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل محور ایوانکی–آبسرد بخشی از برنامه‌های راهداری استان برای بهبود شرایط تردد، کاهش مشکلات کاربران جاده‌ای و افزایش ایمنی مسیرهای ارتباطی است و اجرای طرح‌های مشابه در سایر محورهای استان نیز دنبال می‌شود.