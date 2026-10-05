پوستر فیلم منوچهر هادی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم سینمایی «من جاسوزنی نیستم» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی علی خواجه، به عنوان یک اثر رئال عروسکی و فانتزی در بخش مسابقه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور دارد و اکران‌های خود را آغاز کرده است. طراحی پوستر این اثر بر عهده امین مبارکی بوده است.

قصه این فیلم روایتگر ماجراجویی شگفت‌انگیز دختری به نام سارا و عروسک جادویی‌اش «دکمه» است؛ سفری پر از تخیل و امید برای نجات کارگاه پدربزرگ و زنده کردن هنر اصیل لباس‌های سنتی ایران.

یکتا ناصر، سوفیا هادی، علیرضا خمسه، بهنوش بختیاری، یوسف صیادی، یوسف تیموری، حسین عسگراوی، امین عسگراوی و شیفته خرمدل در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: منوچهر هادی، تهیه‌کننده: علی خواجه، مشاور تهیه‌کننده: سعید پروینی/ نویسنده: حمزه صالحی و معصومه صفایی‌پور، مدیر فیلمبرداری: عبدالله عبدی‌نسب، مدیر تولید: ابوالفضل کوچکیان، آهنگساز: فرید سعادتمند، طراح صحنه: محسن غلامی، طراح لباس: آرتا ماهان، طراح گریم: امید گلزاده، صدابردار: وحید دوزنده، مشاور عروسکی: محمد لقمانیان، عروسکساز: مژگان عجملو، صداپیشه: نازنین حقیری، برنامه‌ریز: اوا بالاور، دستیار یک کارگردان: مریم پدمه، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، عکاس: علی رزاق‌کریمی.