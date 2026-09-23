به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «من جاسوزنی نیستم» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیهکننده علی خواجه، با انتشار فهرست کامل بازیگران، خود را برای حضور در سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان آماده میکند.
این فیلم رئال عروسکی فضایی متمایز و فانتزی نسبت به دیگر آثار کارنامه این کارگردان دارد. همچنین پخش سینمایی این فیلم توسط فیلیمو انجام خواهد شد.
داستان این فیلم ماجرای جستجوهای پرانرژی دختربچهای به نام «سارا» است که همراه عروسک محبوبش «دکمه» و خانوادهاش، برای احیای کارگاه خیاطی پدربزرگ و زنده کردن سنتهای خانوادگی، در برابر مشکلات و چالشهای مسیر ایستادگی میکند و داستانی پر از امید و نگاه روشن کودکان را روایت میکند.
یکتا ناصر، سوفیا هادی، علیرضا خمسه، بهنوش بختیاری، یوسف صیادی، یوسف تیموری، حسین عسگراوی، امین عسگراوی و شیفته خرمدل در این اثر به ایفای نقش پرداختهاند.
عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: منوچهر هادی، تهیهکننده: علی خواجه، مشاور تهیهکننده: سعید پروینی، نویسنده: حمزه صالحی، مدیر فیلمبرداری: عبدالله عبدینسب، مدیر تولید: ابوالفضل کوچکیان، آهنگساز: فرید سعادتمند، طراح صحنه: محسن غلامی، طراح لباس: آرتا ماهان، طراح گریم: امید گلزاده، صدابردار: وحید دوزنده، مشاور عروسکی: محمد لقمانیان، عروسکساز: مژگان عجملو، صداپیشه: نازنین حقیری، برنامهریز: اوا بالاور، دستیار یک کارگردان: مریم پدمه، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، عکاس: علی رزاقکریمی.
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